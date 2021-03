'Han betaler prisen for at vrage Eriksen'

Antonio Conte er selv ude om, at det gik så skidt i Champions League, mener tidligere Inter-spiller Daniele Adani

Bagklogskabens lys er som bekendt klarere end noget andet, men måske Antonio Conte også tænker sit, efter han har fået gang i Christian Eriksen? Måske kunne det være sket før?

Det mener den tidligere Inter-spiller Daniele Adani, der talte i eks-angriberen Christian Vieris show på Twitch, Bobo TV.

- Danskeren skulle have været en af de første på Contes holdkort i over et år nu.

- Han er pulsen på holdet.

- Nu har Eriksen endelig selvtillid.

Eriksen fik desuden stor ros for sin præstation mod Genoa:

Adani mener, at Eriksens fravær var skyld i det forsmædelige exit fra Champions League, hvor Inter røg helt ud af Europa efter en sidste kamp, hvor de kunne havde spillet sig videre til knockoutfasen.

- I Italien har de vist, at de kan vinde med deres form for fodbold, men de betaler for nogle af deres valg i Europa. Hvis Eriksen kun får 11 minutter mod Shaktar Donetsk (Som endte 0-0, red.), så må man betale prisen.

- Eriksen har forvandlet holdet over de sidste fire kampe, men jeg ser dem ikke som et hold, der kan konkurrere med Liverpool, Manchester City og Real Madrid.

Med det tidlige exit har Inter kunnet fokusere kræfterne på Serie A, hvor de ligger nummer et med 14 runder igen. Der er fire point ned til AC Milan og syv til mesterskabsvante Juventus.

