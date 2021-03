'Han er en kæmpe fejl'

Siden 2012 har Juventus siden tungt på magten i Serie A.

Mesterskaberne er hevet hjem til Torino i bundter, mens det har knebet med at overføre periodens hjemlige triumfer til Champions League.

Her har 'Den Gamle Dame' ikke vundet siden 1996, mens finalerne i 2015 og 2017 blev tabt til FC Barcelona og Real Madrid.

Den manglende europæiske succes var den væsentligste årsag til, at Juventus-ledelsen gravede dybt i lommerne, da Cristiano Ronaldo i 2018 blev hentet i netop Real Madrid.

Italienerne smed mere end 700 mio. kroner ved kasse et, og udstyrede portugiseren med en fireårig kontrakt, som ifølge Goal indbringer stjernen mere end 220 mio. kroner årligt.

Problemet er bare, at de mange penge ikke har bragt Juventus nærmere CL-trofæet.

Tidligere på ugen gjorde Ronaldo en skidt figur, da de italienske mestre blev ekspederet ud af Champions League af FC Porto.

Og nu regner kritikken ned over den lettere falmede stjerne.

Ikke mindst fra den tidligere præsident i klubben Giovanni Cobolli, der i den grad tager bladet fra munden overfor Radio Nuevo Punto.

- Det var en kæmpe fejl at hente Ronaldo, og det har jeg sagt fra dag et. Han er en god spiller, en mester, men han er alt for dyr, tordner eks-præsidenten, der peger på, at hans mål koster godt syv mio. kroner stykket.

Cobolli mener ligefrem, at Juventus står bedre uden Cristiano Ronaldo i truppen.

- Nu skal Juventus bygge op igen og klare sig uden Ronaldo i fremtiden, siger han.

Og måske får Giovanni Cobolli snart sin vilje.

Således skriver Le Parisien, at PSG lurer på enten Ronaldo eller Lionel Messi, hvis Kylian Mbappe smutter til sommer.

