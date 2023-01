Han er slet ikke klar

2023 er ikke startet, som Simon Kjær havde håbet på.

Landsholdsanføreren var således ikke med, da Milan onsdag mødte Salernitana i den første runde efter VM-slutrunden.

Sky Sports mener at vide, at den 33-årige danske landsholdsspiller endnu ikke er klar til at træde ind i truppen.

Det er stadig generne fra den lårskade, han pådrog sig under VM-slutrunden, som den danske landsholdskaptajn slås med.

2022 har ikke været et ønskeår for Simon Kjær. Han sad ude de første otte måneder på grund af den korsbåndsskade, han pådrog sig i slutningen af 2021.

Simon Kjær kæmper stadig med skader. Foto: Lars Poulsen

Simon Kjær nåede dog at være på banen i en testkamp lige før nytår, hvor han fik en halv time i opgøret mod PSV Eindhoven.

Annonce:

Den lårskade, han slås med nu, fik han i opgøret mod Tunesien 22. november under VM-slutrunden i Qatar. En skade, der betød, at han slet ikke kom mere i kamp ved VM-slutrunden.

Simon Kjær har stadig en høj stjerne i det interne hierarki hos Milan, hvor Fikayo Tomori og Pierre Kalulu oftest har været makkerparret i fraværet af Kjær.

Den 33-årige danske landsholdskaptajn forlængede sin kontrakt med Milan sidste år. Han har en aftale, der løber frem til sommeren 2024 – altså efter EM-slutrunden i Tyskland.

Under VM-slutrunden i Qatar slog han fast, at han på ingen måder har planer om at lægge støvlerne på hylden de næste mange år.

Simon Kjær har optrådt i ni kampe for Milan i denne sæson.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Benfica-spilleren Diogo Gonçalves kan snart kalde sig FCK-spiller. Hør mere i Ekstra Bladets nye transfer-podcast 'Varme Drenge' herunder eller i din podcast-app