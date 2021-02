- Han er spilleren der kan tage dem til næste niveau

For tredje kamp i træk startede Christian Eriksen inde for Inter ved siden af kroaten Marcelo Brozovic, da Inter søndag tværede AC Milan ud i lokalopgøret.

Den tidligere Inter-spiller Nicola Berti var imponeret over danskerens indsats, og han mener, at Inter-træner Antonio Conte skal fortsætte med at vise den 29-årige dansker tillid.

- Har du set hans kvaliteter, spørger han i et interview i mandagens papirudgave af den italienske sportsavis Gazzetta dello Sport og uddyber:

- En med Eriksens kvaliteter skal altid spille, selvom han uden tvivl indtil for nylig kæmpede med at finde formen under Contes måde at spille på.

Den tidligere italienske landsholdsspiller noterer særligt Christian Eriksens frisparksmål mod selvsamme AC Milan i Coppa Italia for nogle uger siden som vendepunktet.

- Nu ligner han en spiller, der kan tage dem til det næste niveau, ja.

Generelt roser Berti det meste af holdet efter deres vigtige Derby-sejr over bysbørnene, der sender dem fire point foran AC Milan.

Nicola Berti spillede gennem ti år i perioden 1988 til 1998 for Inter Milan, hvor han noterede sig 229 kampe og 29 mål. Derudover fik han 39 landskampe for Italien, hvor han var med til at vinde bronze ved VM i 1990 og VM-sølv i 1994.

