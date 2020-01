- Han kan tage dem til næste niveau

Thomas Helveg spillede mange år med succes i Serie A, og han ser også gode muligheder for, at det kan lykkes for Christian Eriksen

I 00'erne var Milano proppet med danske landsholdsspillere.

Jon Dahl Tomasson, Martin Laursen og Thomas Helveg var alle at finde i den italienske modehovedstad. Med Christian Eriksen og Simon Kjærs ankomst begynder det igen at ligne en by for danske landsholdsspillere.

Landsholdets tidligere anfører Thomas Helveg spillede flest kampe for AC Milan, men han kom også forbi Inter, hvor Eriksen netop er kommet til.

Thomas Helveg røg direkte fra AC Milan til ærkerivalerne Inter i 2003. Foto: Eddy Lemaistre/Getty Images

Det er en klub, som har ændret sig meget siden fynboen skiftede til Inter i 2003.

- Da jeg kom til Inter, var det en klub, der levede i elendighed over aldrig at vinde noget som helst. Det har ændret sig siden. Nu kommer han til en klub, hvor det kører for dem, selvom der er gået lidt tid siden seneste titel.

- De vil utroligt gerne have mesterskabet tilbage, og det er den klub, der er tættest på at udfordre Juventus, som har været Italiens ansigt udadtil de sidste mange år. Christian Eriksen kan være med til at tage Inter til det næste niveau, hvor de kan udfordre den status, siger Thomas Helveg til Ekstra Bladet.

Eriksen kan se frem til at komme til et helt andet fodbold-landskab, end han er vant til.

- England og Italien er to helt forskellige størrelser. Det er fodbold på en anden måde, hvor det taktiske kommer til at fylde mere end han er vant til, men det bør ikke blive noget problem for Christian, som er utroligt begavet på og udenfor banen.

Christian Eriksen har fået nummer 24 i sin nye klub. Foto: Inter

Meget udfordrende start

Christian Eriksen kan se frem til at starte i den lave ende mod Jens Stryger Larsen og Udinese, men så er det også af med badevingerne. Tre af de første fem Serie A-kampe er i den helt dybe ende mod rivalerne fra AC Milan, Lazio og Juventus.

Det har summet af begejstring i Milano lige siden Eriksens ankomst mandag, og det kan sagtens være med de store kampe i tankerne.

Thomas Helveg har repræsenteret både AC Milan og Inter i kampen om Milano, og Eriksen kan godt regne med, at de lokale allerede ser meget frem mod det milanesiske derby 9. februar

- Christian har allerede spillet store lokalopgør i England, og han kan godt vænne sig til med det samme, at de her kampe er kæmpe store. Hvert enkelt Milano-derby er et kapitel for sig selv.

- Det bliver en rigtigt fed oplevelse, men ligesom Simon Kjær i Milan, så kan Christian godt forberede sig på, at fansene vil være efter dem og minde dem om, at de skal sørge for at vinde derbyet, siger Thomas Helveg.

