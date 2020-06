Den portugisiske verdensstjerne Cristiano Ronaldo mener ikke, at man kommer sovende til succes. Derfor har han også en klar opfordring til sine børn.

Det fortæller Juventus-stjernen i et interview med den portugisiske tv-station TVI, hvor han samtidig indrømmer, at han forkæler sine børn utrolig meget.

- De (Ronaldos børn, red) synes alt er så let i dag, siger Cristiano Ronaldo til TVI.

Citatet fra portugiseren kommer på baggrund af en længere snak, som Ronaldo havde med sin søn. Her viste han sønnen Cristiano Jr. hvordan han selv var vokset op i Portugal.

Og Ronaldos ældste søn kunne åbenbart ikke tro sine egne øjne, da far viste de luksuriøse omgivelser frem.

- Min søn kiggede straks på mig og sagde? Far, boede du virkelig her? Han kunne ikke tro det. De tror, at alt er så enkelt i dag. Livskvalitet, huse og biler. De tror virkelig, at alt kommer fra himlen, siger Ronaldo.

Cristiano Ronaldo understreger dog samtidig i interviewet, at han ikke mener, at talent er nok. For at opnå succes i livet er man nødt til at arbejde hårdt.

Og netop dette forsøger den portugisiske verdensstjerne at lære sine børn.

- Det er jo det, jeg prøver at lære Cristiano Jr. Også når jeg besøger skoler. For at have talent er ikke nok, og jeg prøver at fortælle børnene, at de med hårdt arbejde og dedikation kan nå alt, de vil i livet, lyder det fra den femdobbelte Ballon d'Or-vinder.

Cristian Ronaldo har i alt fire børn. Cristiano Ronaldo Jr, Eva Maria Dos Santos, Mateo Ronaldo og Alana Martina dos Santos Aveiro. I øjeblikket er verdensstjernen bosat i Torino, hvor han lever i luksuriøse omgivelser i en stor villa med pool og hele molevitten.

Måske man derfor godt kan forstå, at Ronaldos børn har det nemt.

