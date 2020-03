Har han lige brugt 70 millioner på en bil?

Selvom fodbolden er sparket til hjørne af coronavirussen, fortsætter superstjernen Cristiano Ronaldo med at dele vandene.

Først modtog han masser af fortjent hyldest, da han brugte en del af sin enorme formue på at støtte sundhedsvæsenet i hjemlandet Portugal.

Så fik piben en anden lyd, da den tidligere Juventus-præsident Giovanni Cobolli Gigli ifølge Marca skældte ud over, at Ronaldo hyggede for meget ved poolen på Madeira, efter at han havde fået gennemtrumfet, at han kunne gennemføre sin hjemmekarantæne i Portugal.

- Han sagde, at han tog til Portugal på grund af sin mor, men nu ser det ud til, at han kun tager billeder ved siden af poolen, lød det surt fra Gigli.

Det er billeder som dette, der undrede Giovanni Cobolli Gigli. Foto: Ritzau Scanpix

Og nu får Cristiano Ronaldos kritikere måske ny ammunition.

For mens rigtigt mange mennesker er truet både på helbred og levebrød af coronaen, så lever stjernen i sin helt egen galakse.

Således skriver tyske Bild, at portugiseren med det imponerende vaskebræt og den ekstraordinære målnæse angiveligt har fordrevet kedsomheden ved at smide - og hold nu godt fast - ikke færre end 70 mio. danske kroner efter et af bare ti producerede eksemplarer af den sjældne luksusbil Bugatti Centodieci.

Et beløb, der ikke bliver mindre imponerende af, at han angiveligt lige har accepteret en enorm lønnedgang på grund af coronakrisen. Det kan du læse mere om her: Se også: Får sparekniven: Går 28 millioner ned i løn

Cristiano Ronaldo er forfaldet til lidt shopping hjemme på Madeira. Foto: Ritzau Scanpix

Hos Bugatti ønsker man ikke at bekræfte, om Cristiano Ronaldo er køberen af en af de ti modeller. Men bilproducenten lægger ikke skjul på, at man er stolt af det nye statussymbol.

'Modellen, der er begrænset til ti eksemplarer, udmærker sig ved den perfekte elegance og skulpturelle skønhed, der gør Centodieci til et sandt, håndgribeligt stykke kunst', lyder skudsmålet fra bilmærket.

Hvis Cristiano Ronaldo tilføjer den dyre øse til sin i forvejen imponerende bilpark, bliver det hans tredje Bugatti.

I forvejen råder han over modellerne Bugatti Chiron og Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse

Se også: Allan Nielsen: Derfor måtte jeg væk

Se også: UFC-stjerne knockouter mand ved natklub