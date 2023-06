Hardcore fans forærer Fiat-rat til succes-træner

Et mesterskab i Italien kan gøre underværker for mange ting.

Økonomien boomer, Champions League-pladsen er sikret, spillerne og staben bliver hyldet, og hvis man er rigtig heldig, kan man få sit rat til sin Fiat Panda tilbage.

Napolis nu tidligere træner Luciano Spalletti kan sætte kryds ud for alle tingene.

Han fik nemlig sit rat til sin højt elskede Fiat Panda tilbage i afskedsgave af en gruppe maskerede Napoli-fans.

Og hvorfor hulen havde Napolis hardcore fans så Spallettis rat?

Tilbage i 2021 gik det knapt så godt for Napoli, og derfor krævede fansene, at Spalletti skulle sige sit træner-job i klubben op, og de prøvede altså at presse ham ud ved at stjæle rattet til hans Fiat Panda.

Det lykkedes dog ikke at få Spalletti til at sige op, og det var meget heldigt, for godt halvandet år senere kunne den syditalienske klub fejre det første mesterskab i 33 år.

Det kom derfor som et chok, da Spalletti meldte ud, at han ville stoppe som træner for Napoli, men fansene holdt trods alt, hvad de lovede, og italieneren fik sit rat og et par CD'er tilbage af maskerede hooligans.