Hel klub i sorg: Ekspræsident er død

En af italiensk fodbolds mest kulørte og fremtrædende klubejere i dette årtusind, Maurizio Zamparini, døde natten til tirsdag efter nogle dages indlæggelse på et hospital i Ravenna-provinsen.

Det bekræfter hans tidligere klub FC Palermo på Twitter. Zamparini blev 80 år.

- Præsident Dario Mirri, direktør Rinaldo Sagramola og resten af Palermo FC-familien begræder nyheden om Maurizio Zamparinis død, skriver klubben på Twitter.

- Han er den mest succesrige præsident i klubbens historie og vil for evigt have en plads fansenes hjerter.

Forretningsmanden Zamparini købte Palermo i 2002, hvor holdet lå i Serie B. Målet var at bringe holdet i Serie A, og det skete allerede efter oprykningen i 2003/04-sæsonen.

I mange år var holdet i lyserødt en faktor i Italiens fineste fodboldselskab. Dog blev klubben også især kendt for Zamparinis noget korte trænerlunte og lidt for kreative måder at omgås lovgivningen i flere tilfælde.

Hans tid som præsident i klubben stoppede i 2017 efter 15 år på posten. I den tid nåede han at skifte cheftræner i klubben mere end 40 gange.

Han ejede klubben frem til slutningen af 2018, men da var det hele begyndt at gå ned ad bakke for både Palermo og Zamparini selv.

I 2017 rykkede holdet ned i Serie B, og i 2019 faldt korthuset sammen. Zamparini selv blev anholdt og senere suspenderet i fem år fra italiensk fodbold for blandt andet hvidvaskning.

Samtidig gik Palermo konkurs og blev tvangsnedrykket til Serie D. Storhedstiden var forbi.

Allerede i 2012 blev den kreative klubpræsident suspenderet fra fodbold i et lille halvt års tid for at have været involveret i en sag om tredjepartsejerskab, hvilket er ulovligt.

Flere andre klubber sender på de sociale medier kondolencer til Zamparini og hans familie efter nyheden om dødsfaldet.