Helt grotesk: 16-0 ved pausen

Det italienske fodboldhold Pro Piacenza gennemlever i denne tid en tragedie, der foreløbigt kulminerede søndag, hvor klubben tabte 20-0 efter at have mødt frem til kamp med seks ungdomsspillere og en massør

20-0!

Det er ikke et resultat, der minder om professionel fodbold. Alligevel er det virkeligheden for klubben Pro Piacenza i den italienske Serie C.

Søndag blev det nemlig til det gruopvækkende nederlag for den lille klub - men det er et under, at det ikke blev større.

For Pro Piacenza sendte nemlig blot seks ungdomsspillere og en massør på banen til kampen mod Cuneo. Massøren, der spillede med et påklistret nummer 11 bestående af tape, var kun på banen, fordi en af de syv fremmødte ungdomsspillere havde glemt sine officielle papirer, som derfor måtte hentes. Der var heller ingen trænere eller ledere på sidelinjen, hvorfor anføreren officielt blev registreret som træner.

Den slags blev straffet hårdt, og Pro Piacenza var ved pausen bagud 16-0!

Grunden til den uholdbare situation skal findes i, at klubben er inde i en dødskamp rent økonomisk.

Efter ikke at have modtaget løn siden august indgav 15 spillere konkursbegæring mod klubben i starten af februar. Den del kører for så vidt helt efter bogen med høring i sagen 11. marts.

Sportsligt måtte klubben i december ganske enkelt melde afbud til kampene mod Pro Vercelli, Juventus U23 og Siena. Derefter blev klubben midlertidigt suspenderet af forbundet og er derfor yderligere gået glip af seks kampe.

Den suspendering blev ophævet op til weekendens spillerunde. Så nu skal klubben spille, hvis den vil undgå tvangsnedrykning.

Think you're having a bad day? Spare a thought for Italian Serie C outfit Pro Piacenza...



Amid a financial crisis, they fielded just 8 players at AC Cuneo this afternoon.



They're now 16-0 down at half-time pic.twitter.com/kAfKZf9Khm — 101 Great Goals (@101greatgoals) 17. februar 2019

Grunden til den groteske situation er, at fire aflysninger udløser en tvangsnedrykning. Det er netop sket i Serie C, Gruppe C, hvor Matera netop har oplevet den kranke skæbne.

Situationen ser dog ikke videre lys ud for Pro Piacenza med mindre der meget snart kommer en stor pose penge fra en mæcen.

Klubben ligger suverænt sidst i Serie C, Gruppe A med blot otte point og uden stor mulighed for overlevelse. Til gengæld har klubben beviseligt en række udsatte kampe til at rette op på det,.

Første forsøg kan gøres næste søndag, hvor modstanderen er Novara, hvor det gerne skulle gå lidt bedre end i søndagens afklapsning, hvor Pro Piacenza faktisk nåede at sende den syvende ungdomsspiller på banen med en halv time igen.

Godt for dem, for massøren med det påklistrede nummer måtte udgå med krampe.

Se også: Hylder målscorer: - Han er et helvede

Se også: Dolberg igen på tavlen i brutal nedsabling

Familie og venner i tårevædet afsked: Sala begravet