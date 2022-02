Helt speciel aften: Følelsesladet retur

Mourinho står overfor et emotionelt møde med Inter i kvartfinalen af Coppa Italia tirsdag aften. Kampen kan ses eksklusivt i Ekstra Bladet +

Når José Mourinho træder ind på San Siros legendariske græstæppe tirsdag aften, kigger han mod Curva Nord med en klump i halsen.

Her sidder de Inter fans, der hyldede og elskede ham under de to år, han var træner i klubben.

Han har vundet alle de store trofæer for dem, men denne gang ønsker han at sende dem hjem med en trist mine, når han og Roma skal slå stærke Inter ud af Coppa Italia i kvartfinalen.

En turnering, der i denne sæson bliver vist eksklusivt i Ekstra Bladet + her.

Mourinho var selv træner for de blåstribede i 2009/10-sæsonen, hvor Inter slog Roma i finalen i Coppa Italia. Samme år vandt holdet 'The Treble,' da de også sejrede i ligaen og overraskende vandt Champions League.

Efter en overbevisende sejr i ottendedelsfinalen over Lecce fra den næstbedste række, ser Mourinho frem til opgøret mod Serie A's førerhold med blandede følelser.

- Jeg bliver nødt til at forberede mig selv følelsesmæssigt, som jeg har allerede har gjort til vores tidligere opgør i ligaen. Jeg må forsøge ikke at blive for følelsesmæssigt påvirket, og jeg må se den som hvilken som helst anden kamp, siger han til Romas hjemmeside.

Han er dog ikke i tvivl om, at de milanesiske fans vil tage godt imod ham på det historiske stadion San Siro.

- Jeg er sikker på, de vil vise mig en masse respekt, for fansene glemmer ikke, hvad jeg tidligere har opnået i klubben, siger José Mourinho.

José Mourinho var træner for Inter Milan fra 2008-2010 og vandt i den periode fem titler.

En stor mundfuld

Inter har buldret frem i Serie A, men de har brug for oprejsning efter et skuffende nederlag på 1-2 til rivalerne AC Milan lørdag, hvor Oliver Giroud nettede to gange på tre minutter.

I skrivende stund ligger Inter 14 point foran Roma på syvendepladsen. Senest de to hold mødte hinanden 4. december blev det til en 3-0 sejr til 'Nerazurri'.

José Mourinho erkender også, at Roma er underdogs mod Milano-holdet.

- Inter er det bedste hold og har den bedste trup i ligaen og derfor også i cup'en. Så vi har trukket den sværeste modstander, men vi vil forsøge at skabe noget røre. Lad os se om det er muligt, siger han.

Ifølge Mourinho er hans trup niveaumæssigt langt fra, hvor han ønsker den skal være.

Ainsley Maitland-Niles og Sérgio Oliveira, der begge er kommet til klubben i januar, har ifølge Mourinho givet truppen noget mere kvalitet og flere muligheder. Men han pointerer, at holdet skal bygges op 'skridt for skridt'.

Sidste års Coppa Italia-mestre, Juventus, skal også i aktion, når de torsdag skal møde Sassuolo i kvartfinalen.

Joakim Mæhle og Atalanta tager også torsdag på hjemmebane imod Fiorentina, hvor de skal have en sejr i hus efter ikke at have vundet i tre kampe.

San Siro skal onsdag også huse det andet Milano-mod-Rom-opgør, når AC Milan uden en skadet Simon Kjær møder Lazio.

Du kan se alle fire kvartfinaler fra Coppa Italia her

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Alle afsnit af Agenterne er ude nu. Hør blandt andet om Karsten Aabrinks morgen i 2002, da han blev ringet op af Stig Tøfting, der var røget en tur i detentionen