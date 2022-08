Henry bliver en del af italiensk Fabregas-projekt

Mandag landede en højst overraskende nyhed.

Den tidligere Arsenal-, Barcelona- og Chelsea-spiller Cesc Fabregas skal i den kommende sæson spille for den lille Serie B-klub Como, hvor den tidligere Chelsea-stjerne Dennis Wise er direktør.

Senere kom det frem, at 35-årige Fabregas desuden havde købt sig ind i klubben.

Og nu får spanieren selskab af en anden tidligere Arsenal-legende. Ingen ringere end Thierry Henry er nemlig også blevet Como-aktionær.

Det skriver det italienske medie Gianluca Di Marzio.

Thierry Henry har dog for længst indstillet sin aktive karriere, så de to Gunners-koryfæer kommer desværre ikke til at optræde på banen sammen.

Efter sit karrierestop valgte Henry at gå trænervejen. Senest stod han i spidsen for AS Monaco, hvor han havde stor andel i, at Fabregas kom til klubben fra Chelsea i 2019.

Henry og Fabregas havde tre år sammen i Arsenal, inden Thierry Henry skiftede til FC Barcelona.

Fabregas skiftede i 2011 også til den catalanske storklub, men der var Thierry Henry rykket videre til New York Red Bulls året forinden.