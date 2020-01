Her ankommer Simon Kjær

Simon Kjær er ankommet til Milano for at gennemgå lægetjek og skrive under med storklubben AC Milan

Det har været knapt med spilletiden i Atalanta for den danske landsholdsanfører, Simon Kjær.

Fredag kunne Ekstra Bladet og andre medier fortælle, at storklubben AC Milan lejer danskeren.

Simon Kjær har været på ønskelisten hos den tidligere Champions League-vinder gennem ti sæsoner, men det er først nu lykkedes at få en aftale på plads.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har AC Milan forhandlet en købsklausul ind i aftalen med Kjær, som har kontrakt med Sevilla frem til sommeren 2021.

Det er sportsdirektør og Milan-legende Paolo Maldini, der står for at hente den 30-årige danske stjerne.

Flere medier og journalister - heriblandt Sky Sport-reporteren Gianluca Di Marzio skriver, at Simon Kjær lørdag formiddag var til lægetjek på klinikken La Madonnina.



Det bliver Kjærs fjerde klub i Italien. Han blev solgt fra Midtjylland til Palermo i 2008, mens han også har været lejet ud til Roma og senest Atalanta. Kjær har desuden spillet i Wolfsburg, Lille, Fenerbahce, og så Sevilla som stadig ejer ham.

Simon Kjær bliver holdkammerat med Zlatan Ibrahimovic, der også netop er skiftet til AC Milan.

Milano-klubben har i den grad også brug for forstærkninger. De indtager lige nu en pinlig 12. plads i Serie A med 22 point efter 18 kampe og har hele 23 point op til byrivalerne Inter på førstepladsen.

Også Inter kan se frem til at få en dansk stjerne i truppen. Christian Eriksen blev så sent som i torsdags meldt i forhandlinger med Inter, og tidligere har Ekstra Bladet da også berettet, at Eriksen er tæt på en aftale med den italienske storklub.

For det danske landshold er det utrolig vigtigt, at deres to største stjerner - sammen med Kasper Schmeichel - får fast spilletid frem mod et EM på hjemmebane.

