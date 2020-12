Her bæres legenden ud: - Savner alt ved dig!

Hvis du nævner VM i fodbold i Spanien i 1982 for dem, der er gamle nok til at huske det, er der en god chance for, at de begynder at tale om det brasilianske landshold med ikoner som Zico og Socrates.

De bliver stadig omtalt som det bedste hold, der aldrig vandt VM, og det er der en god grund til.

Han hed Paolo Rossi, og var med sit hattrick i mellemrundens italienske 3-2 sejr manden, som sendte brasilianerne ud i mørket.

Siden scorede han også i både semifinalen mod Polen og 3-1-sejren over Vesttyskland i finalen, og blev således både topscorer og verdensmester.

Her bringer Paolo Rossi Italien foran 1-0 i VM-finalen i 1982. Foto: Ritzau Scanpix

Dermed blev Juventus-angriberen et nationalt ikon, selvom han op til slutrunden afsonede to års karantæne for sin rolle i den enorme 'Totonero'-skandale, der omhandlede matchfixing.

Torsdag døde Rossi bare 64 år gammel, og lørdag var en lang række andre italienske fodboldkoryfæer til stede ved nationalheltens følelsesladede bisættelse i katedralen i Vicenza.

Her var det landsholdskollegerne fra 1982 Marco Tardelli, Antonio Cabrini, Giampiero Marini, Giancarlo Antognoni og Alessandro Altobelli, der bar kisten, mens blandt andre Paolo Maldini, Roberto Baggio, Daniele Massaro og Franco Baresi var til stede indenfor, mens flere hundrede tilhængere råbte hans navn udenfor.

Roberto Baggio kunne ikke holde tårerne tilbage. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg savner alt ved dig. Jeg er den, jeg er, takket være vores vidunderlige venskab, siger Antonio Cabrini til Gazzetta dello Sport.

Cabrini blev 'reddet' af Rossi og de andre målscorere, Tardelli og Altobelli, i VM-finalen i 1982. Her blev backen den første, der brændte et straffespark i en finale, men afbrænderen fik ingen konsekvenser.

- Jeg savner din latter, dine trøstende ord og dine vittigheder. Dine dumme vittigheder. Dine påfund og din latter, lyder det fra vennen.

Paolo Rossis enke, Federica Cappelletti, takker for støtten.

- Vi har modtaget utrolig megen kærlighed og støtte de seneste dage. Jeg håber, Paolo også ser alle denne opmærksomhed.

- Paolo tilhørte folket, tilhørte os alle sammen. Det er helt rigtigt, at han bliver husket for sin storhed, men også for sine lidelser. Han har skabt mig. Han har lært mig meget om mod og om at møde problemer med et smil, siger Cappelletti, der modtog kram og kondolencer fra blandt andre Paolo Maldini.

Federica Cappelletti mistede torsdag sin mand. Foto: Ritzau Scanpix

Fredag kunne fans og andre tage afsked med Paolo Rossis legeme på Stadio Romeo Menti i Vicenza.

Når han er blevet kremeret, føres asken til Perugia, hvor der bliver mulighed for, at de lokale kan tage afsked, og først derefter stedes Paolo Rossi endeligt til hvile i familiegravstedet i Bucine.

