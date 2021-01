Her er bossens Eriksen-plan

Der er store forventninger til Christian Eriksen i en playmaker-rolle hos Inter.

Det fortæller Antonio Conte til RAI Sport.

Eriksen er officielt sat til salg i Inter, eftersom han ikke har leveret tilstrækkelige præstationer i klubben.

Conte har dog stadig planer med den danske landsholdsspiller.

- Vi har haft tid til at arbejde med Eriksen på det taktiske plan i form af den playmaker-position, som Marcelo Brozovic udfører i øjeblikket. Jeg forventer store ting fra ham i dén position, lyder det fra Conte.

Eriksens skuffende sæson i Inter blev mejslet ind i granit en gang for alle, da den italienske presse for nyligt tildelte ham prisen 'Den Gyldne Skraldespand'. Prisen går til den udenlandske spiller, der har klaret sig dårligst i Serie A i løbet af et år.

Artiklen fortsætter under billedet...

Eriksen har på ingen måde vist samme takter i Inter, som han ofte gør på det danske landshold. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Selvom danskeren har været i modgang, så er det nu han skal vise styrken ifølge Inter-manageren.

- I en karriere som fodboldspiller vil der kommer gode og mindre gode perioder, men man er nødt til at viljen til at bryde disse udfordringer.

Inden weekendens kamp mod Roma talte Conte om det igangværende transfervindue.

- I ved udmærket godt, hvad jeg vil svare. Jeg har allerede sagt, at der ikke vil være nogen til- eller afgange i dette transfervindue, sagde Conte ifølge RMC Sport.

Onsdag kan Eriksen komme i spil, når Inter gæster Fiorentina i 1/8-finalen i den italienske pokalturnering Coppa Italia.

Pokalbraget fløjtes i gang klokken 15.00.

Lukker han døren for Eriksen?

Ekspertens store overblik: Ham har jeg et godt øje til

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke