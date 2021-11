Her er det store puslespil om Eriksen

Inter og Christian Eriksen står over for afgørende beslutninger om fremtiden. Hvis karrieren skal fortsætte, kan det med sikkerhed ikke blive hos de italienske mestre, fordi danskeren ikke må spille med en ICD-enhed - det må han til gengæld i mange andre lande

Når Danmark fredag aften møder Færøerne, er det fem måneder siden, Christian Eriksen kollapsede i Parken i forbindelse med EM-kampen mod Finland.

Men hvad er i grunden status, og hvad kan der snart komme til at ske med Danmarks store fodboldpersonlighed - Ekstra Bladet giver dig overblikket over Christian Eriksens situation her og nu.