Her er Kjærs prisskilt

Sevilla vil sælge Simon Kjær for et beløb i niveauet 25 mio. kr.

Landsholdskaptajnen Simon Kjær skal på klubjagt til sommer. På trods af, at kontrakten med Sevilla først udløber næste sommer, så har han ingen fremtid i klubben.

Klubbens sportsdirektør Monchi købte 15 spillere sidste sommer. Derfor ønskede Simon Kjær at komme væk, fordi han ikke ønskede at havne i det rotationsprincip, han blev en del af i slutningen af forrige sæson. Han røg til Atalanta, men fandt sig aldrig til rette og skiftede på en lejeaftale til Milan i januar.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Sevilla parat til at sælge den 31-årige dansker for et beløb i niveauet 25 mio. kr.

Det er altså væsentligt mere end de 11 mio. kr., som Tuttosport nævnte i sidste uge.

Sevilla vil gerne af med danskeren, men er altså ikke parat til at forære ham helt væk.

Med et prisskilt på 25 mio. kr. falder godt i tråd med den værdi, som Simon Kjær er nedskrevet til. Sevilla betalte i nærheden af 100 mio. kr. for ham i sommeren 2017 i Fenerbahce.

Simon Kjær skal på klubjagt. Måske kan han fortsætte i Milan. Men situationen er uafklaret, fordi ingen ved, hvem der skal træne Milan i næste sæson. Foto: Lars Poulsen.

Ny cheftræner i kulissen

Aktuelt er Simon Kjær udlejet til Milan, som sagtens kan blive hans fremtidige arbejdsgiver efter denne sæson.

Sportsdirektør Paolo Maldini og cheftræner Stefano Pioli har i de italienske medier sendt kraftige signaler om de ønsker danskeren på en permanent aftale.

Udfordringen lige nu er blot, at corona-pandemien har udsat afgørelsen, lige som det også er usikkert, hvem der er træner eller sportsdirektør i Milan i den kommende sæson.

I lang tid har rygterne verseret om, at Ralf Rangnick skal overtage jobbet som både sportsdirektør og cheftræner i Milan.

Spekulationerne har været tiltagende den seneste tid. Det har været så markant, at Paolo Maldini har følt sig tvunget til at bede Ralf Rangnick om at vise en vis form for respekt for den nuværende sportslige ledelse i den italienske traditionsklub.

Ralf Rangnick, der er leder af den sportslige udvikling i Red Bull, har bekræftet, at hans agent har ført samtaler med Milan om jobbet som cheftræner og sportsdirektør i klubben.

Hvis Ralf Rangnick kommer til Milan, kan det få stor indflydelse på, om Simon Kjær får lov at fortsætte i klubben.

Simon Kjær-lejren har ikke ønsket at udtale sig om landsholdsspillerens fremtid på nuværende tidspunkt.

Se også: Enige om Serie A-beslutning

Se også: Ronaldo og co. donerer millioner til fattige fodboldspillere

Se også: Dansk agents vilde plan: Sindssyg opbakning