Her går han amok: - Jeg er som en løve i bur

Mens Leonardo Bonucci på sidelinjen lod vrede, frustration og ærgrelse gå ud over et medlem af Inters stab, jublede Inter-spillerne inde på banen.

Der var spillet præcis 120 minutter af onsdagens SuperCoppa-finale mellem Juventus og Inter, og slaget var tabt for Bonucci og co.

Europamesteren havde gjort sig klar fra bænken og skulle ind og eksekvere et straffespark i den afgørelse, der syntes uundgåelig. Og Juventus-bænken opfordrede klart til spillerne på banen, at de skulle begå et frispark, så der ville komme et spilstop.

Altså lige indtil Alexis Sánchez dukkede op i Juventus' straffesparksfelt og sendte bolden i mål til 2-1.

Hvis Bonucci brølede i ærgrelse, brølede Sánchez i ekstase.

Utvetydige vendinger

Chileneren var som Bonucci begyndt på bænken men fik lov at komme på banen efter 75 minutters spil i stedet for Lautaro Martínez, og det endte lykkeligt for ham.

Og vi skal love for, det kom til udtryk i de interviews, han gav efter kampen:

- Jo mere mestre spiller, des bedre har de det. Jeg er som en løve i bur!, kom det utvetydige vendinger.

Foto: Miguel Medina/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Alberto Lingria/Reuters/Ritzau Scanpix

- De (mestre, red) kan noget, ingen andre kan, fortsatte han.

'Vi er på rette vej!'

Han havde været i startopstillingen mod Lazio i weekendens runde af Serie A, men mod Juventus havde cheftræner Simone Inzaghi sendt ham på bænken.

- Jeg troede, jeg skulle spille. Jeg er i god form, men det var trænerens beslutning. Jeg var sulten, og jeg havde lyst til at vinde noget i aften. Vi er på rette vej med den her gruppe spillere, og nu må vi fortsætte det her, sagde han.

Inter fører Serie A et enkelt point foran bysbørnene fra AC Milan. De har dog spillet en kamp mindre.

I næste uge træder de forsvarende mestre ind i pokalturneringen, mens Liverpool FC venter i Champions Leagues 1/8-finaler i midten af februar.

