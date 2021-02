Hierarkiet er vendt på hovedet

Selvom Arturo Vidal er tilbage fra skade - og på mange måder er en spiller efter Antonio Contes hoved - skal han ikke regne med at få foræret sin startplads tilbage.

Christian Eriksens stærke præstationer på Inter-midtbanen har således vendt op og ned på hierarkiet, mener flere italienske medier.

Arturo Vidal skal kæmpe for at få sin plads i startopstillingen tilbage. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

La Gazzetta dello Sport skriver direkte, at Christian Eriksen bør foretrækkes frem for chileneren i weekendens kamp mod Genoa, mens Tuttosport folder sig endnu mere ud i en analyse af situationen.

- Vidal er stadig Contes mand, det er et faktum. Men i dag, takket være chilenerens skade og Eriksens eksplosive opblomstring, er hierarkiet på Nerazzurris midtbane ændret.

- Danskeren har præstation efter præstation gjort sig fortjent til pladsen og skubbet sin holdkammerat på bænken. I hvert fald for nuværende, lyder det.

Arturo Vidal, der har en fortid på prominente adresser i Juventus, Bayern München og Barcelona, kom til Inter fra sidstnævnte i september og har været blandt Antonio Contes foretrukne siden da.

Mod Benevento 30. januar fik han et hvil, da Eriksen fik chancen. Og efter at Vidal i den efterfølgende kamp mod Fiorentina måtte udgå med en skade, har Christian Eriksen fået pladsen fra start.

Den har han grebet så eftertrykkeligt, at både de italienske medier og Antonio Conte efterhånden lader til at være overbevist om fynboens kvaliteter.

Ud over Eriksen og Vidal kæmper Nicolò Barella, Stefano Sensi, Matias Vecino og Roberto Gagliardini om de to pladser ved siden af Marcelo Brozovic, der lader til at være blandt de første på Contes holdkort.

