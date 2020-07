Himmel og helvede for danskerne

Den danske landsholdsanfører, Simon Kjær, vil nok sent glemme denne onsdag.

Først blev det officielt, at AC Milan havde valgt at hente ham permanent til klubben frem til 2022. Senere på dagen fejrede danskeren så forlængelsen af sit ophold ved at vinde 3-1 over Parma og Andreas Cornelius.

Begge danskere var med fra start, men der gik blot 12 minutter, før sidstnævnte måtte lade sig udskifte med en skade.

I stedet kunne Cornelius fra bænken se sin holdkammerat Jasmin Kurtic gøre det til 1-0 for Parma kort før pausen. Dette var stik imod spil og chancer, da hjemmeholdet på San Siro havde domineret opgøret.

Efter pausen var det igen hjemmeholdet, der var toneangivende, og efter en lille time tæskede Franck Kessie bolden i kassen fra lang afstand, og så stod der 1-1.

Kort efter blev det også til 2-1 til Milan, da Simon Kjærs kollega i forsvaret Alessio Romagnoli steg til vejrs og headede bolden i kassen.

Til sidst blev det også 3-1 ved Hakan Calhanoglu, hvilket også blev kampens resultat.

Godt for landsholdet

Også landstræner, Kasper Hjulmand, var en glad mand, da Simon Kjær havde sat sin underskrift hos Milan.

- Simon er en rigtig vigtig spiller for os. Derfor er det glædeligt, at han nu har fået en permanent aftale i AC Milan, siger Hjulmand til landsholdets sociale medier.

- Han spiller kontinuerligt for et stærkt hold i en af Europas stærkeste ligaer og har leveret på et højt niveau det seneste halve år. Så det er super for Simon og for herrelandsholdet, at han frem mod EM spiller et sted, hvor han allerede har vist sine kvaliteter og føler sig godt tilpas - og måske endda har mulighed for europæisk fodbold, siger han.

Se også: Medie smider Eriksen-bombe: Risikerer lyn-exit

Se også: Raser over sin danske stjerne: Vågn op!

Se også: Simon Kjær skifter til AC Milan