Højlund i centrum for vild plan

Rasmus Højlund rygtes regelmæssigt væk fra Atalanta efter en glimrende debutsæson, og det har primært været Manchester United, som han sættes i forbindelse med.

Skulle han skifte, så er det dog ikke udelukket, at det bliver internt i Serie A.

Han kan nemlig være forbilledet på en helt ny epoke i storklubben Juventus, der er tæt på at præsentere Cristiano Giuntoli som ny sportschef.

Giuntoli ventes at støde til fra Napoli, og han vil sætte sig præg på Juventus-mandskabet med det samme, så den gamle dame igen kan blive en stormagt i italiensk og europæisk fodbold.

Bliver han som ventet præsenteret, så vil han komme i arbejdstøjet med det samme og have den opgave, at truppen skal slankes. Helt centralt bliver det at sælge Dusan Vlahovic for rigtig mange penge, og det er her, at Højlund kommer ind i billedet. Danskeren står ifølge Gazzetta dello Sport øverst på Giuntolis liste over angribere, som skal afløse Vlahovic og være klubbens frontangriber fremover.

Det har den fordel, at Giuntoli allerede har taget affære mod et eventuelt Højlund-skifte fra sin tid i Napoli, så han starter ikke fra bunden af. I Italien er der dog en vished om, at det bliver svært at vinde kampen om Højlund, når mere pengestærke klubber i Premier League eksempelvis også er inde i billedet.

Der er så småt begyndt at ske ting og sager i Juventus. Tirsdag aften kunne klubben offentliggøre en forlængelse af Adrien Rabiots kontrakt, og det ventes, at Timothy Wear snart bliver præsenteret i klubben fra Lille.