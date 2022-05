Hvad sker der med stjernen?

Se Coppa Italia-finalen onsdag fra kl. 20.40 eksklusivt på Ekstra Bladet+ med danske kommentatorer

'Inter har valgt Dybala, og det er ikke engang en nyhed mere'.

Sådan skriver Milano-avisen Gazzetta dello Sport.

Efter syv sæsoner i Torino lakker det hastigt mod en afslutning for den argentinske stjerne Paulo Dybala. 1. juli er han officielt arbejdsløs, men Inter kan ligne en kommende klub for Dybala, der i så fald vil blive forenet med landsmand Lautaro Martínez.

- De Inter-fans, jeg taler med, er ikke specielt begejstrede. Det er af samme årsager, som Juventus ikke forlænger med Dybala. Han har lidt mange skader, siger Ulrik Larsen, der er medstifter af den italienske fodboldpodcast 'De 3 Senatorer' og har været Juventus-fan siden 1983.

Argentineren har officielt endnu ikke sat blæk på en kontrakt fra den kommende sæson. Foto: Marco Alpozzi/Ritzau Scanpix

- Han er teknisk fantastisk dygtig, men har svært ved at være taktisk begavet. Han har fået meget skældud af Allegri, Sarri og Pirlo og nu Allegri igen, men han bliver ved med at søge væk fra de områder, hvor han skal være.

- Det er kombineret med et ønske om en meget høj løn, og så har Juventus sagt, at de synes, han skal prøve at finde sig noget andet. Det er lidt de samme ting, der bekymrer Inter.

Argentineren passer formentlig heller ikke perfekt ind i Inter.

- Inters største problem angrebsmæssigt er, at de har mistet en masse fart. De havde Lukaku og Hakimi. Det var et fantastisk våben for sidste års hold. Ja, Dumfries kan godt løbe hurtigt, men ikke sammenlignet med Hakimi, siger Ulrik Larsen.

Om der stadig er nok fart i Inter-holdet til at slå Juventus, finder vi ud af onsdag aften.

