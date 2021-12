Hvem kan slå legenden i sten, saks, papir?

Fans fra Serie B-klubben Parma har nu mulighed for at spille håndspillet sten, saks, papir mod ingen ringere end målmandslegenden Gianluigi Buffon

Tilhængere fra italienske Parma inviteres nu til at dyste mod veteranen Gianluigi Buffon i en disciplin, som den rutinerede keeper efter sigende er stensikker i.

Det er ikke en straffesparkskonkurrence, hvor fans skal forsøge at udplacere landsholdslegenden i buret.

Nej, det er i håndspillet sten, saks, papir.

Parma har tidligere lagt en video op, hvor den 43-årige keeper fejer den ene holdkammerat efter den anden af vejen, og derfor er veteranen den ultimative og afgørende modstander i spillet.

For at byde Buffon op til dans skal tilhængerne slå fem Parma-spillere i fem forskellige niveauer.

Første modstander er midtbanespilleren Stanko Jurić, så belgiske Daan Dierckx, efterfølgende 18-årige Ange-Yoan Bonny, og på niveau fire og fem venter Simon Sohm og Valentin Mihaila.

Formår den pågældende fan at trække det længste strå mod disse modstandere, venter sten, saks, papir-kongen Buffon i finalen.

Det vil koste en håndfuld penge for tilhængerne at udfordre klubbens spillere, og Parma oplyser, at beløbet vil gå til velgørenhed.

Parma rykkede ned fra Serie A i sidste sæson, og traditionsklubben ligger og roder rundt på en 13. plads i den næstbedste række i Italien.

