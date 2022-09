Hylder dansk komet efter drømmestart

De har brugt over 100 millioner kroner for at købe danske Rasmus Højlund i østrigske Sturm Graz, og Atalanta fik noget for millionerne allerede mandag aften, hvor den 19-årige angriber var på pletten med målet til 1-0 i sejren på 2-0 over oprykkerne Monza.

Danskeren fik chancen fra start, da angrebskollega Zapata var ude med en skade, og han svigtede altså ikke, teenageren, der har en fortid i FC København.

Og efter kampen var der også roser fra træner Gian Piero Gasperini, der ser et stort lys i den danske bomber, der sparkede Atalanta på førstepladsen i Serie A.

- Fansene skal nyde det lige nu. Vi kender arbejdet, der skal laves op til næste kamp, og der skal arbejdes hårdt, hvis vi skal blive ved med at vokse og have marginalerne.

- I dag scorede Højlund, Soppy spillede en fremragende kamp, og det gjorde også Ederson og Lookman, siger Gasperini blandt andet, inden snakken konkret faldt på Rasmus Højlund:

- Højlund? Fra de første træningspas har vi været overbeviste om, at han har rigtige gode egenskaber af en spiller på kun 19 år. Han har en lys fremtid. Han er meget klog, og jeg håber på at kunne hjælpe ham med at udvikle sig og blive bedre.

Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Mens Rasmus Højlund har fået en forrygende start på tiden i Atalanta, er det mere problemetisk med Joakim Mæhle, som ifølge et tidligere Gasperini-interview forsøgte at komme væk fra klubben på sidstedagen i transfervinduet. Uden held.

Mæhle fik det sidste kvarter på banen, men er åbenlyst ikke blandt trænerens favoritter for tiden.