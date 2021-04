Hylder dansk stjerne: - Kan det, jeg elsker

Mikkel Damsgaard har taget Sampdoria og Serie A med storm, og det har klubbens tidligere manager, Walter Novellino, også noteret sig.

67-årige Novellino, der var cheftræner for Sampdoria fra 2002 til 2007 i 220 kampe, er helt vild med danskerens kvaliteter og spår ham en afgørende rolle på Claudio Ranieris mandskab i de kommende år.

- Til at starte med kæmpede Damsgaard for at få spilletid, men han er den spiller, Ranieri har værdsat mest. Ranieri kender spillerne og ved, hvornår de er klar til næste skridt i deres udvikling. Hans erfaring er vigtig.

- Damsgaard kan det, jeg elsker ved fodbold. Han er en kantspiller, der trækker ind i banen, og han bliver en vigtig spiller for Sampdoria de næste år, siger han til Telenord.

Walter Novellino sender masser af pæne ord danskerens vej. Foto: Luis Javier Sandoval/VWPics/Ritzau Scanpix

20-årige Damsgaard har scoret to gange og leveret fire assists i 33 kampe for Sampdoria.

Walter Novellino har også en fortid som træner i klubber som Napoli, Torino, Livorno og Palermo.

