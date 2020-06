Hylder Eriksen: 'Han er diamanten'

Han pissede på dem allerede efter ti minutter.

I stedet for selv at afslutte fandt Christian Eriksen frækt Romelu Lukaku, som let kunne score. Fynboen fortsatte kampen igennem med at vise de færdigheder, som så ofte er kommet til syne de seneste år på landsholdet.

Og danskerens præstation i Inters 2-1-sejr over Sampdoria i Serie A's genstart er ikke gået uset hen i de italienske medier.

I sportsavisen Gazzetta dello Sport er der masser af roser til Christian Eriksen.

'Danskerens første halve time viste, at de, der de første måneder ikke havde stillet spørgsmål til hans form, men hans kvalitet, må angre.'

'Han skyder mere end alle andre Inter-spillere, kreerer flere chancer og har et elegant touch. Finder rum, vil have bolden og ser ud til at have opbygget en god forståelse med Lukaku, så længe at belgieren har energien til det.'

Eriksen stod for en flot assist til Lukaku i genstarten af Serie A. Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

Det er ikke det eneste sted, den danske stjerne modtager anerkendelse fra.

'Christian Eriksen var rigtig god og lavede sin første vindende assist i Serie A. Han var diamanten i et juvelspil, gjorde praktisk talt intet forkert og gav lys til hele sit hold', skriver avisen la Repubblica.

Især én bestemt Eriksen-force bliver bemærket hos Sportmediaset.

'Contes virkelige vendepunkt i denne post-covid-tid er imidlertid Eriksens totale genopretning. Han er som kaldt til at søge ingenmandsland mellem forsvar og midtbane.'

Skal score mere

Trods mediernes roser til Eriksen, kræver cheftræner Antonio Conte mere fra sin danske stjerne.

- Vi har haft mere tid til at arbejde med Christian både taktisk og psykisk under nedlukningen. Han er faldet til, men skal være endnu mere beslutsom og score flere mål, siger Conte til Football Italia.

Romelu Lukaku og Lautaro Martínez stod for de to Inter-mål.

Netop de to stjerner med Eriksen liggende lige bag kan være nøglen til at hente Lazio og Juventus.

Med sejren har Eriksen og Inter fem point op til Lazio på andenpladsen og seks til førende Juventus. Der resterer 12 runder af den bedste italienske række.

