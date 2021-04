Hylder Eriksen: - Han er en mester!

Da året begyndte var Inter lige i hælene på bysbørnene fra AC Milan, der lå som duks på førstepladsen i Serie A.

Den første halvdel af sæsonen bød på sporadiske optrædener i den sort-blå trøje for Christian Eriksen, men siden kalenderen har skrevet 2021, har offensivspilleren fra Middelfart været en fast del af Antonio Contes startopstilling.

Det har kastet en førsteplads i Serie A af sig med et forspring på 11 point ned til netop AC Milan på andenpladsen efter 11 sejre i træk for Inter.

Ifølge den tidligere Lazio-træner Delio Rossi er Christian Eriksen medvirkende til det.

- Eriksen er kommet ind på holdet og har givet Inter mere uforudsigelighed, siger 61-årige Rossi ifølge Tribal Football til TMW Radio.

Delio Rossi har været træner i italiensk fodbold i 25 år. Foto: Paolo Giovannini/Ritzau Scanpix

I sin ros pointerer Rossi, at det har taget Eriksen tid at komme til det niveau.

- Så snart han forstod den italienske måde at spille fodbold på, gav han Inter, det ekstra de manglede, som den mester han er, siger Delio Rossi, der vandt den italienske cupturnering med Lazio i 2009.

Søndag skal Inter forsøge at fastholde mesterskabskursen i en svær udekamp mod Napoli.

