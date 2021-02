Hylder Eriksen: - Som en gave fra Gud

Christian Eriksen har fået få minutter og meget kritik i sin tid som Inter-spiller, men nu begynder det muligvis at vende for den 29-årige danske landsholdsstjerne.

Han er startet inde i de to seneste kampe, og efter weekendens sejr over Lazio var der ros fra Antonio Conte, der sagde, at Eriksen nu var ved at forstå, hvad de ønskede fra ham.

Inter-træneren tilføjede, at han nu var mere komfortabel ved at bruge danskeren, der spillede i stedet for den skadede Vidal.

Conte er ikke den eneste, der har bidt mærke i, at Eriksen har set langt bedre ud end tidligere.

I Gazzetta dello Sport roser den tidligere italienske verdensmester Marco Materazzi den danske nummer 24.

- Eriksen har fantastiske kvaliteter. Jeg synes, at han er perfekt til at spille sammen med Brozovic og min egen favorit Barella på midtbanen.

- Det er som en gave fra Gud, siger Materazzi, der var med, da Inter senest vandt det italienske mesterskab.

Det var helt tilbage i 2010. Året efter vandt AC Milan, og siden har Juventus hentet ni titler på stribe, men noget tyder på, at der skal findes en ny mester i år.

Torino-klubben har haft en dårlig sæson og ligger aktuelt kun nummer fire i Serie A.

Vidal bliver formentlig klar til kampen mod Milan, og chileneren kan meget vel sende Eriksen ud på bænken. Foto: Alberto Pizzoli/AFP/Ritzau Scanpix

Inter overhalede i weekenden AC Milan og lagde sig i front.

Netop de to Milano-klubber mødes søndag i en direkte duel om førstepladsen. Spørgsmålet er, om det bliver med eller uden Christian Eriksen fra start.

Chilenske Arturo Vidal bliver formentlig klar til søndagens kamp og er ifølge La Gazzetta dello Sport meget opsat på at spille det meget imødesete Derbi della Madoninna på San Siro.

