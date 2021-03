Hylder Kong Christians forvandling

Ifølge sportsavisen La Gazzetta dello Sport har Christian Eriksen både på og uden for banen lært, hvad der skal til for at begå sig i Italien

Christian Eriksen er gået fra udstødt til elsket i Italien.

Den 29-årige danske landsholdsstjerne har efter et svært første år i Inter fundet sig til rette i italiensk fodbold.

Han er gået fra bænkevarmer til starter, og det er naturligvis ikke gået ubemærket hen i Støvelandet.

Fredag hyldede den store sportsavis La Gazzetta dello Sport Christian Eriksens forvandling over to sider, og avisens forklaring er klar: Eriksen er sprunget ud i fuldt flor, fordi han er blevet 'italiensk'.

Inter-spilleren kaldes en flittig elev, der lærte af træner Antonio Conte og blev bedre lidt efter lidt, indtil han kunne huske det hele.

Christian Eriksen har endelig fået noget at juble over i Inter. Foto: Miguel Medina/AFP/Ritzau Scanpix

I Italien elsker man, når udenlandske spillere taler italiensk og viser, at de har taget kulturen til sig.

Eriksen roses for at være blevet bedre til italiensk - mundtligt, skriftligt og vigtigst af alt spillemæssigt.

Han har er ifølge avisen blevet mere italiensk både på og uden for banen.

Han har fået den italienske snuhed, og det bliver bemærket, hvordan han også viste sig som en kriger, da han i sidste minut af kampen mod Atalanta høvlede en bold ud af banen.

Eriksen var fredag på forsiden af La Gazzetta dello Sport. Både han og kæresten Sabrina Kvist Jensen er ifølge sportsavisen glade for livet i Milano, og det er en af forklaringerne på Eriksens optur. Foto: Screendump fra La Gazzetta dello Sport

'Væksten har været langsom, indimellem ikke til at se, men den har været konstant. Og nu har han definitivt taget den plads, der lignede Vidals', skriver La Gazzetta dello Sport og konstaterer, at det både var Inter og Eriksens held, at det ikke var muligt at komme af med ham i transfervinduet tilbage i januar.

'Både Conte og Eriksen har derfor gjort en dyd ud af nødvendigheden. At nærme sig hinanden var trods alt ikke så svært,' skriver den velansete sportsavis, der mener, at Eriksen er gået fra at ligne en forvirret turist, der var havnet på San Siro ved et tilfælde, til en spiller, der næsten altid gør det rigtige.

Christian Eriksen er startet inde i fire af de fem seneste Serie A-kampe. Spørgsmålet er dog, om det bliver til en startplads søndag mod Torino.

Dårligt nyt for Eriksen

Den danske Inter-stjerne trænede hverken med torsdag eller fredag, da han døjer med betændelse i sit venstre knæ.

Inter fører Serie A og har et forspring på seks point til AC Milan og ti til de forsvarende mestre Juventus.

