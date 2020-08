Hylder mester-Eriksen

Se også: Overraskende skifte i nat

Inters unge midtbanespiller Nicolo Barella hylder Christian Eriksen for at have gjort ham til en bedre spiller.

Det gør han i et interview med Sky Sport Italia, efter at holdet mandag aften vandt 5-0 over ukrainske Shakhtar i semifinalen i Europa League.

Den 23-årige italiener har fået sit helt store gennembrud for Inter i denne sæson, og det har han ud over træneren også danskeren at takke for, mener han.

- Conte (Inters træner, red.) har forbedret min mentalitet, og måden jeg spiller på. Jeg bruger mit hoved meget mere. Jeg er også stærkere, når jeg kommer fremad, siger Barella og tilføjer:

- Jeg spillede mere på instinkt før, men jeg arbejder med store mestre som Christian Eriksen og Stefano Sensi, og de har virkelig lært mig at fokusere og tænke, før jeg handler, siger han.

Det 23-årige Inter-talent Nicolo Barella siger, at han blandt andet har Christian Eriksen at takke for, at han har fået sit store gennembrud for klubben i denne sæson. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

Nicollo Barella spillede hele mandagens opgør for Inter og lagde også op til holdets første mål.

Christian Eriksen blev derimod først skiftet ind med ni minutter tilbage.

Inter skal møde det spanske hold Sevilla i Europa League-finalen. Den spilles fredag aften.

Lautaro jubler

Den argentinske angriber Lautaro Martínez var sammen med angriberkollegaen Romelu Lukaku i topform, da Inter mandag aften i sikker stil ekspederede Shakhtar ud af Europa League og kvalificerede sig til finalen.

Martínez scorede to mål og lavede en assist i den flotte 5-0-sejr.

Den 22-årige angriber glæder sig over en flot indsats, efter at han i lang tid har haft svært ved at finde sin gode form fra efteråret.

- Jeg er rigtig glad for mine mål, fordi jeg har haft en svær periode i forhold til målscoring. Mest af alt er jeg dog glad for holdet. Vi vokser dag for dag og har en perfekt blanding af unge og gamle spillere.

- Det var en fantastisk aften - noget, vi har drømt om. Vi beviste, at Inter er klar til store ting. Vi er klar til finalen, siger han ifølge Uefa.

Lautaro jubler over Inters tredje scoring. Foto: Lars Baron/Ritzau Scanpix

Romelu Lukaku scorede ligeledes to mål og lavede en assist.

Hans første scoring betød, at han nu har scoret i ti kampe i træk i Europa League. Det er rekordmange kampe i træk.

Han ser nu frem mod en finale mod de tredobbelte Europa League-mestre fra Sevilla, som han også mener, har overhånden.

- De er favoritter. De har masser af erfaring i den her turnering, og de har været i den her situation mange gange. Det er første gang, vi er her, men vi vil gøre alt for at være klar, siger Lukaku ifølge Uefa.

Danske Christian Eriksen spillede ikke nogen stor rolle i mandagens semifinale. Han blev skiftet ind efter 80 minutters spil, da kampen reelt var afgjort, og han nåede ikke at sætte noget større aftryk.

Europa League-finalen spilles fredag klokken 21.

