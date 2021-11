Hyldes efter storkamp: - En gigant i forsvaret

Simon Kjær hyldes i italienske aviser for sin præstation, da Milan vandt 2-1 over Roma

Smilene må være store hos teknisk direktør Paolo Maldini og sportsdirektør Frederic Massara, der i sidste uge forlængede aftalen med den danske landsholdskaptajn.

For Simon Kjær fejrede den nye kontrakt med AC Milan med en kraftpræstation, da Milan søndag aften vandt 2-1 over Roma.

På trods af at Zlatan Ibrahimovic stjal billedet med sin scoring nummer 150 i Serie A og nummer 400 i ligasammenhæng, står den danske landsholdskaptajn på ingen måder i skyggen af den 40-årige angriber. I flere italienske medier hyldes han for sin kraftpræstation mod Jose Mourinhos tropper.

I det store italienske sportmedie Calciomercato.com bliver Simon Kjær anerkendt for sin præstation. Danskeren får karakteren otte, hvilket er højest af samtlige på banen.

Simon Kjær stod i vejen for meget, da Milan vandt 2-1 over Roma. Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix.

I begrundelsen for Kjærs karakter hedder det blandt andet:

'Han er dygtig til at læse modstanderens træk på banen. Han stoppede et farligt kontraangreb og reddede på stregen. Han var en gigant i forsvaret'.

I den store italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport bliver Simon Kjær fremhævet som banens bedste spiller sammen med Zlatan Ibrahimovic. De får begge karakteren otte.

Simon Kjær fejrede kontrakforlængelsen med Milan med en storkamp søndag mod Roma. Foto: Alberto Lingria/Ritzau Scanpix.

Det er en fornem karakter i Italien, hvor de normalt ikke er særlig gavmilde med de højeste karakter på skalaen, der går fra 1-10.

Milans egne fans kårede også Simon Kjær til Man of The Match efter sejren, der betød, at Milan holder trit med Napoli i toppen af Serie A.

Både Napoli og Milan ligger med 31 point efter 11 spillerunder. Napoli indtager dog førstepladsen, fordi de en målscore, der er fem mål bedre end Simon Kjær & Co.