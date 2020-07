Hyldes efter topbrag

Han blev meldt tvivlsom forud for kampen, men den danske landsholdsanfører, Simon Kjær, spillede en stor rolle i AC Milans jagt på en Europa League-placering mod Atalanta fredag aften.

Milanesernes opgør mod ligaens nummer to endte 1-1, og dermed cementerede Simon Kjær og co. placeringen som nummer seks, hvor man nu har fire point ned til Napoli, der har en kamp i hånden.

Traditionen tro uddeler Italiens største sportsavis, La Gazzetta dello Sport, karakterer til de involverede spiller, og det er opmuntrende læsning for danskeren.

Simon Kjær belønnes med karakteren 6,5 - kun de to målscorere, Hakan Calhanoglu og Duvan Zapata, og AC Milans målmand Gianluigi Donnarumma var bedre og sniger sig op på et 7-tal.

Simon Kjær roses blandt andet for sit håndværk og sin karakter - og for at gøre livet surt for Atalantas angribere. Han kan da heller ikke lastes for Atalantas eneste scoring.

Artiklen fortsætter under billedet..

Simon Kjær var sur over, at Duvan Zapata fik lov at udligne AC Milans føring. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Motivationen må også have været i top for den 31-årige dansker, der ikke ligefrem slog til for fredagens modstander, da han var i klubben på en lejeaftale i 2019.

Aftalen i Atalanta blev vekslet til en i AC Milan, hvor Simon Kjær til gengæld har erobret pladsen ved siden af anfører Alessio Romagnoli i AC Milans centrale forsvar, der dog var ude med en skade i kampen mod Atalanta.

De solide præstationer i den stribede trøje gjorde, at lejeaftalen blev gjort permanent for ti dage siden, hvor Sevilla og AC Milan blev enige om en pris for Simon Kjær.

Der resterer to kampe i denne sæson for Simon Kjær og holdkammeraterne. De kan selv afgøre, om den skal stå på Europa League til næste sæson.

Til gengæld må Atalanta nok efterhånden indstille sig på, at Juventus løber med mesterskabet. Med det uafgjorte resultat vil Cristiano Ronaldo og holdkammeraterne kunne sikre sig den niende titel med blot to point i de sidste tre kampe.

