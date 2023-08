I chok: Jeg har leukæmi

Hun er kendt for sin flamboyante stil, kontroversielle udtalelser og knap så private privatliv med fodboldstjernen Mauro Icardi.

Men de seneste uger har budt på en omvæltning af tilværelsen for Wanda Nara.

Den 36-årige argentinske model, tv-personlighed og fodboldagent har fået konstateret leukæmi, fortæller hun til den italienske journalist Angel de Brito.

- Jeg er i chok. Jeg forsøger stadig at forstå det, siger hun og fortæller, hvordan hun ved et rutinetjek hos sin læge blev gjort klar over, at nogle tal veg fra normalværdierne, hvorfor hun bad om at blive undersøgt igen.

Wanda og Mauro under en kamp i Europa League i 2019 mellem hans daværende klub, Inter, og Rapid Wien. Foto: Luca Bruno/AP/Ritzau Scanpix

- Jeg kan huske, at jeg gik i panik, fordi jeg ikke vidste, hvad der foregik. Jeg tænkte på mine børn, alt flyver gennem hovedet på dig. Børnene græd, min familie var smadret, Mauro ville stoppe med fodbold, og jeg følte, at alt kollapsede, fortæller hun om tiden efter undersøgelsen i Buenos Aires.

- Jeg ville gerne vise alle, at alt var fint. Men i virkeligheden faldt det hele fra hinanden, siger hun.

Parret bor med deres fem børn i Istanbul, hvor 30-årige Icardi spiller for Galatasaray.

Hun har påbegyndt behandling i Buenos Aires, fortæller den argentinske journalist Marcela Tauro.