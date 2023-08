I fodsporet på Maradona: Tæt på kæmpe skifte

Jesper Lindstrøm er meget tæt på et skifte til de italienske mestre fra Napoli, der kan få en samlet værdi på 262,5 mio. kr. - Brøndby står til at modtage 30 mio. kr.

Jesper Lindstrøm står med stor sandsynlighed foran et gigantisk skifte fra Frankfurt til Napoli.

Der har været forhandlinger og nu mangler der blot detaljer, før en aftale er endeligt på plads.

Bild var ude med meldingen om, at en aftale er på plads med et skifte.

Jesper Lindstrøm har med stor sandsynlighed scoret sit sidste mål for Frankfurt. Et stort skifte til Napoli venter.

Så langt er handlen endnu ikke nået, ifølge Ekstra Bladets oplysninger. Der mangler endnu enkelte små detaljer, før Jesper Lindstrøm kan rejse til de italienske mestre og fortsætte karrieren.

Men meldingerne fra Tyskland er, at de formaliteter ventes at falde på plads, så Jesper Lindstrøm kan skifte for et beløb, der kan ramme 35 mio. euro - 262,5 mio. kr. i det, der vil være historiens næstdyreste dansker. Kun Rasmus Højlunds skifte fra Atalanta til Manchester United har været større.

Jesper Lindstrøm sad på bænken i hele kampen, da Frankfurt spillede 1-1 mod lokalrivalerne fra Mainz søndag.

Og det havde altså sin helt naturlige årsag: Den danske landsholdsspiller står foran et gigantisk skifte til de italienske mestre fra Napoli.

Jesper Lindstrøm går i fodsporet på Diego Maradona.

Bild skrev endvidere, at Jesper Lindstrøm allerede rejser til Napoli i aften. Det er dog tvivlsomt om, han kan nå at rejse allerede i aften, fordi parterne stadig mangler detaljer i en aftale, der bliver et køb.

Der var rygter i markedet om en lejeaftale og siden et køb. Men det bliver et salg. Og det kunne tyde på en femårig aftale for Jesper Lindstrøm, der derved går i fodsporet på fodboldikonet Diego Maradona.

Jesper Lindstrøm har været en god forretning for Brøndby. Skifter han til Napoli venter der 30 mio. kr. til klubben på vestegnen. Foto: Lars Poulsen

Hvis Jesper Lindstrøm bliver solgt for 262 mio. kr., vil der være et stort millionbeløb til Brøndby.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen sikrede sig en videresalgsklausul på 15 procent, udover de 50 mio. kr., som Brøndby fik for Lindstrøm for to år siden.

Det vil i grove træk betyde, at Brøndby står til at modtage 30 mio. kr. for Jesper Lindstrøms mulige skifte

På den måde har Jesper Lindstrøm være en indbringende forretning for Brøndby.

Udover salget på de 50 mio. kr., har Brøndby fået bonusser for hans præstationer i de to sæsoner i omegnen af 40-50 mio. kr.

Det vil altså betyde, at Brøndby reelt vil have modtaget i niveauet120-130 mio. kr. for Jesper Lindstrøm, siden han skiftede fra klubben i sommeren 2021.