Den portugisiske verdensstjerne Cristiano Ronaldos familie er endt i lidt af et stormvejr.

Juventus-stjernen og hans tiårige søn, Cristiano Ronaldo Jr., er nemlig kommet i politiets søgelys. Det sker, efter sønnen under en ferie med sin far og resten af familien blev filmet, mens han på ulovlig vis sejlede rundt på en vandscooter.

Det skriver engelske The Mirror.

Den femdobbelte Ballon d'Or-vinders søn blev taget på fersk gerning og blev filmet, hvorefter videoen florerede på det sociale medie Instagram.

Angiveligt fandt den ulovlige episode sted i Paul do Mar på den portugisiske ø Madeira. Her skal man nemlig have en særlig tilladelse af voksne personer for at sejle på vandscooter.

Ifølge The Mirror har chefen for havnepolitiet i byen bekræftet, at man i øjeblikket er i gang med at undersøge sagen nærmere. Samtidig skriver mediet, at overtrædelsen i videoen kan medføre en bøde til privatpersoner på mellem 2200 og 22200 kroner.

Cristiano Ronaldo sammen med sin kone Georgina Rodriguez og sønnen Cristiano Ronaldo Jr. Foto: Arnd Wiegmann/Ritzau Scanpix

Det bliver dog med alt sandsynlighed ikke noget problem for Cristiano Ronaldo, hvis han må hive pengepungen frem og bøde for sin søns handling.

Den 35-årige verdensstjerne rundede nemlig for nylig en vanvittig milepæl som blot den tredje sportsudøver i historien.

Cristiano Ronaldo har således i løbet af sin karriere tjent så mange penge, at han er den første spiller i historien, der har tjent en milliard amerikanske dollars (ca. 6,5 milliarder danske kroner).

Det skrev mediet Forbes tidligere på året. Mediet, der hvert år opgør en oversigt over, hvilke sportsatleter som har tjent flest penge i det seneste år.

Til gengæld er det dog sjældent en god idé at være i politiets søgelys. Heller ikke, selvom man hedder Cristiano Ronaldo.

