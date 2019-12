Ibrahimovic giver massivt hint: Vi ses snart

Zlatan Ibrahimovic har givet et massivt hint om, hvilken klub han lander i, og meget kunne tyde på, at det enten er Milan, Napoli, Bologna eller Roma.

Den flamboyante svensker sagde nemlig således i et nyt interview med GQ magazine Italia:



- Jeg vil tilslutte mig en klub, som skal vinde igen, og som skal fony sin historie. Jeg tilslutter mig et hold, der vil tage kampen op med hvem som helst, sagde svenskeren i interviewet med Itanlienske GQ og fortsætter:



- Det er den eneste måde, jeg vil være i stand til at finde den nødvendige motivation til at overraske alle endnu en gang. Det handler ikke blot om at vælge et hold, der er andre faktorer, der spiller ind, som for eksempel min families interesser, siger Zlatan, inden han i interviewet understregede, at det altså er en klub i Italien, der er snak om.

- Vi ses snart i Italien, siger Zlatan.

Dermed kunne det altså ligne, at Zlatan taler om enten Milan, Napoli, Bologna eller Roma, der alle før har vundet det italienske mesterskab, selvom det efterhånden er meget længe siden.



Senest en af de fire klubber vandt Serie A var i 2010/2011 sæsonen, hvor AC MIlan hentede titlen til Milano.



