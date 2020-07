Ibrahimovic gør comeback for Milan efter coronapausen

Den svenske stjerneangriber Zlatan Ibrahimovic havde ikke været i kamp efter coronapausen før onsdag aften.

En muskelskade har holdt den 38-årige veteran ude, men onsdag fik han comeback for AC Milan i Serie A.

Han vil dog næppe huske tilbage på udekampen mod Spal som en stor oplevelse. Milan spillede 2-2 mod bundholdet Spal, som kun har hentet fem sejre i sæsonen.

Den danske landsholdsstopper Simon Kjær sad på bænken i hele opgøret.

Milan er på syvendepladsen med 43 point. Der er to point op til Napoli på sjettepladsen, men napolitanerne har spillet en kamp mindre.

Milan kom ellers ind til onsdagens opgør med selvtillid efter to sejre i træk.

Mod Spal gik det imidlertid galt efter 13 minutter, hvor Mattia Valoti sendte bolden i mål efter klumpspil i feltet.

Føringen blev øget til 2-0 på et flot langskudsmål af Sergio Floccari, før et rødt kort til hjemmeholdets Marco D'Alessandro før pausen åbnede for et comeback.

Zlatan Ibrahimovic kom på banen efter 65 minutter, men det var holdkammeraten Rafael Leao, der reducerede til 1-2 med et fladt spark i feltet ti minutter før tid.

I tillægstiden gik det igen galt for hjemmeholdet, som måtte se sejren smuldre, da Francesco Vicari uheldigt lavede selvmål.

Spal kæmper for overlevelse i ligaen og har nu syv point op til stregen.

Andreas Cornelius startede inde for Parma og blev noteret for en assist i udekampen mod Verona. Han kom ikke selv på tavlen og måtte se Parma indkassere et nederlag på 2-3.

