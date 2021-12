Ibrahimovic redder Milan fra nederlag i overtiden

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Udinese leverede en flot præstation, da holdet lørdag aften spillede 1-1 hjemme mod AC Milan, som fører Serie A. Men Udinese smed sejren væk til slut.

Angriberen Zlatan Ibrahimovic reddede det ene point for Milan ved at score i overtiden.

Med pointtabet risikerer Milan dog stadig at blive indhentet af både Inter og Napoli, som først spiller søndag.

Milan topper rækken med 39 point efter 17 kampe. Inter, som er forsvarende mester, har 37 point, mens Napoli har 36 point. Både Inter og Napoli har spillet en kamp færre end Milan.

Generelt skuffede Milan mod Udinese, som ikke havde bolden meget, men forsvarede sig heroisk.

Hjemmeholdet satsede på kontraangreb og hurtige omstillinger, og den taktik lykkedes i store dele af opgøret.

Angriberen Beto bragte Udinese foran 1-0 efter 17 minutter, da hjemmeholdet udnyttede et stort hul i Milans forsvar. Beto skulle dog bruge flere forsøg for at få bolden i kassen, men det lykkedes.

Milan havde svært ved at kontrollere kampen og skabe chancer i åbent spil, og det blev ofte rodet og usammenhængende for topholdet.

Ibrahimovic kom ikke frem til meget. Svenskeren fik dog en god chance i første halvleg, men sparkede over mål.

Til gengæld var Ibrahimovic på plads i overtiden og fik med sin fysik og akrobatik sparket bolden i mål to minutter inde i overtiden.

Jens Stryger Larsen var ikke med i truppen for Udinese. Det var sjette gang i træk, at han ikke var udtaget for Udinese, hvor han har kontraktudløb efter denne sæson.

Fiorentina vandt tidligere lørdag 4-0 hjemme over Salernitana. Fiorentina er på femtepladsen med 30 point efter 17 kampe.

Juventus skuffede endnu en gang i denne sæson ved at spille 1-1 ude mod Venezia. Angriberen Álvaro Morata scorede for Juventus, som fik Paulo Dybala skadet efter 12 minutter.

Juventus er nede på sjettepladsen med 28 point efter 17 kampe.