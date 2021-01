- Idioti ikke at gøre det

Riza Durmisi ønsker allermest at slå igennem i Lazio, men det er svært at se det ske, indrømmer han

Trods meget begrænset spilletid hos Lazio ville Riza Durmisi ikke gå tilbage i tiden og træffe en anden beslutning.

- Jeg får at vide, at Lazio er interesseret, og de vil tilbyde det og det. Og selvfølgelig takker man ikke nej til Lazio. Det er kun idioti, hvis man gør det, siger ventrebacken i podcasten Mere Liv.

Men det gik ikke som håbet, for det var svært at omstille sig til en ny tilværelse, hvor kulturen på og udenfor banen er helt anderledes.

Durmisi mener ikke, at han har fået chancen rigtig og nævner også skader som en klar ulempe.

Durmisis senste kamp ligger helt tilbage i marts, da han var udlejet til Nice. For Lazio skal man tilbage til maj 2019. Foto: Marcelo Del Pozo/Ritzau Scanpix

Han kæmpede derudover om spilletid med Senad Lulic, som har været i klubben siden 2011. I podcasten blev han spurgt, hvorfor han valgte at tage der til, når han vidste, at han skulle op mod en, der har båret anførerbindet for klubben.

- Ja. Han spillede nok sin bedste sæson. Det kan være, at jeg gav ham det ekstra boost. Han gjorde det rigtig, rigtig godt. Samtidig med, at jeg ikke kunne være den spiller, som jeg var i Betis, siger han ærligt og fortæller desuden, at Lazio betalte omkring 55 mio. til spanierne, da han skiftede.

Han havde håbet at kunne vise mere af sin kunnen, men de få spilleminutter taler desværre sit tydelige sprog, og nu er han rygtet på vej til Salernitana, der ligger nummer to i Serie B.

Men det er en svære overvejelser, der skal gøres.

- Man må opveje, hvad man vil. Vil man have penge, nå så langt som muligt i karrieren, eller begge dele? Det er en svær balancegang. Nu har jeg fået min datter, så jeg vil ikke væk for hver en pris. Der skal være nogen, der skal dække min løn og nogle af de andre ting, der er lidt mere private.

Durmisi tjener angiveligt i niveauet 15-17 mio. kr. i den italienske klub.

Den tidligere Brøndby-spiller har netop skiftet agent - læs mere om det her.

Derfor var han i dansk landsholdstrøje

