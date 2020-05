Ikonisk stadion skal rives ned

Stadio San Siro eller Stadio Guiseppe Meazza er ikke Colosseum, så det ikoniske stadion med de to navne i Milano kan rives ned til grunden.

Efter næsten et års betænkningstid har de italienske kulturarv-myndigheder nået frem til, at det berømte stadion med en næsten 100 år lang fodboldhistorie er uden arkitektonisk betydning.

Afgørelsen kommer en smule på tværs af de seneste planer for det supermoderne stadion.

I den plan, som tidligere på måneden blev lagt frem for det nye stadion til en milliard euro, indgår, at dele af det gamle San Siro skal bevares, fordi det nye San Siro med plads til 60.000 tilskuere placeres ved siden af det 94 år gamle stadion.

Bevaringen var et af 16 ønsker, som Milan og Inter har måtte opfylde, og Milanos borgmester Giuseppe Sala har været fortaler for, at en del af det ikoniske stadion skal bevares.

Spørgsmålet er, om den 'nye' situation kan betyde, at planerne trækkes i langdrag, men omvendt er Milano ved at komme i tidsnød, fordi det nye San Siro skal stå klar 6. februar 2026 til åbningsceremonien på Vinter-OL.

Samtidigt er der hårdt brug for at få Norditalien 'genstartet' efter den enorme coranakrise, så byggeri i forbindelse med en ny bydel med folkepark osv. vil skabe arbejdspladser i det hårdt ramte område.

Med det nye stadion ser ud til, at mange års navneforvirring vil forsvinde.

I hvert fald har Inter på sin hjemmeside omtalt det nye stadion som det nye San Siro, selv om det nuværende stadion er Stadio Guiseppe Meazza, når Christian Eriksen er i kamp på det gamle stadion, som skifter navn til San Siro, når det handler om Milans kampe.

Med et nyt stadion har Milan og Inter valgt at følge Tottenham og bygge nyt modsat f.eks. Atletico Madrid, Real Madrid og Hertha Berlin.

Real Madrid er i gang med at renovere Santiago Bernabéu, så er bysbørnene fra Atletico Madrid godt nok med til andet nyrenoveret stadion, Estadio Metropolitano.

Det samme skete i Berlin, hvor det olympiske stadion fra 1936 har fået en kæmpe overhaling.

Det har lange udsigter, før Christian Eriksen og Inter vil få moderne hjemmebane (Foto:RemotePhotoPress/Shutterstock)

