Indskiftede Cornelius amok: Scorer hattrick på 11 minutter

Det har knebet en anelse med målscoringen for Andreas Cornelius, siden han skiftede til Parma i sommerpausen, men søndag aften gik den danske angriber helt amok og scorede hattrick i 5-1-sejren over Genoa.

Tre gange så mange mål som han havde scoret i hele sæsonen inden dagens kamp...

Og så var Andreas Cornelius oven i købet henvist til bænken fra kampens start, men en tidlig skade til Roberto Inglese sendte danskeren i aktion allerede efter 12 minutter. Cornelius kvitterede for indskiftningen, og inden dommeren fløjtede til pause havde den tidligere FCK'er scoret to gange.

Først på et uimodståeligt hovedstød fra et frisparksindlæg, inden han fordoblede sin egen måltotal med et dunder af et venstrefodshug.

3-0 til Parma ved pausen, men Andreas Cornelius hvilede ikke på laurbærrene. Fem minutter efter pausen fuldendte han sit hattrick. Alle tre mål blev scoret inden for 11 minutters spilletid.

Det er Cornelius' første hattrick i italiensk fodbold, hvor han nu er noteret for syv mål i alt siden skiftet fra FC København til Atalanta i 2017.

Trods de få mål i denne sæson startede Andreas Cornelius inde for Danmark i EM-kvalifikationskampen mod Schweiz, hvor han var medvirkende til, at Danmark vandt 1-0. Og mon ikke, at angriberen er inde i Parma-træner, Roberto D'Aversas, overvejelser til næste kamp?

Lasse Scöne startede på banen for Genoa, men blev skiftet ud undervejs, mens Peter Ankersen omvendt blev skiftet på banen ti minutter efter pausen.

Med storsejren er Parma nummer otte i Serie A. Genoa er næstsidst.

