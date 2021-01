INGEN bud på Eriksen

For anden vinter i træk skal Christian Eriksen finde en ny klub, men hvor Inter hurtigt viste interesse i fjor, er det tilsyneladende mere småt med den konkrete interesse denne gang.

Mauricios Pochettinos ansættelse i Paris Saint-Germain har ganske naturligt koblet Eriksen til den franske storklub, men ifølge den velunderettede og normalt ganske træfsikre transferjournalist Fabrizio Romano har PSG ikke lagt billet ind endnu.

Inter har således ikke modtaget et eneste konkret bud på Christian Eriksen.

- Inter har ikke modtaget noget officielt bud på nuværende tidspunkt. Intet seriøst eller fremskredent fra PSG, West Ham, Arsenal eller andre. Inter vil sælge ham med det samme og håber at modtage forespørgsler de næste par dage.

Årsagen, til at journalisten nævner West Ham, er, at der for få dage siden florerede løse rygter om interesse fra Østlondon. Falske rygter ifølge Fabrizio Romano.

Derudover har Tottenhams ærkerivaler Arsenal været nævnt, fordi vejen til spilletid på Mikel Artetas mandskab sandsynligvis er den korteste blandt de seks største klubber i Premier League. Men heller ikke fra Nordlondon skulle der være udvist konkret interesse.

Ligesom det er tvivlsomt, om Eriksen vil sætte eftermælet i Tottenham på spil ved at skifte til klubbens værste rivaler.

Retur til Tottenham vil kræve Dele Allis afgang. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Netop Tottenham blev mandag bragt i spil af The Guardians David Hytner, der skrev, at Tottenham potentielt vil hente Christian Eriksen tilbage på en lejeaftale, der dog kan blive svær at lande, fordi Inter vil af med danskeren permanent.

En returbillet til Tottenham kræver desuden, at Dele Alli, der ikke er inde i varmen hos José Mourinho, finder en ny klub. Et scenarie, som ikke står øverst på to do-listen hos formand Daniel Levy.

Ekstra Bladet har flere gange forgæves forsøgt at få en kommentar fra Christian Eriksens agent, Martin Schoots.

