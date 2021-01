- Ingen er bedre end os

Hæderkronede AC Milan har haft nogle magre år, og man skal helt tilbage til sæsonen 2012/2013 for at finde Milano-klubbens seneste top tre-placering i Serie A. Leder man efter AC Milans seneste mesterskab, skal man bladre helt tilbage til 2011.

Nu skinner solen dog igen over San Siro.

AC Milan er aktuelt på førstepladsen i Serie A med et forspring på tre point ned til Juventus, og det er blot blevet til et enkelt nederlag i 17 kampe. Meget af æren skal tilskrives Zlatan Ibrahimovic i angrebet, men Simon Kjær har bestemt også en aktie. Danskeren missede en række kampe i december på grund af en skade, men ellers har han spillet fast for storklubben.

Han nyder naturligvis at kigge på stillingen og se AC Milan indtage førstepladsen, og han ser flere årsager til succesen.

- Det er en kombination af mange ting, der begyndte at falde på plads i januar sidste år og konstant udvikler sig. Det taktiske, det mentale, en dygtig træner, naturligvis et hold med stort potentiale, hvor mange har ramt et rigtigt højt niveau. Og så er det bare sådan, at sejre avler sejre, og det mentale betyder meget. Sådan har vi jo også følt det på landsholdet i efterhånden fire år. Hver enkelt spiller vokser individuelt, ligesom kollektivet vokser. Til sidst tror man på, at uanset hvilken modgang man møder i kampene, så skal man nok få et resultat, siger Simon Kjær til Tipsbladet og fortsætter:

- Her i AC Milan er troen og selvtilliden stor, selvforståelsen som hold og klub er kæmpestor, men vi har også en stor sult efter succes, og vi viser viljen til at forbedre os kontinuerligt og arbejde hårdt hver dag. Det er derfor, vi har været så stærke, og vi føler ikke, at nogen er bedre end os.

- Der er meget kvalitet på holdet, i truppen, og vi er vokset meget som hold på et år. Der er mange ting, der lykkes for os, men den vigtigste forklaring rent taktisk og spillemæssigt er den måske lidt kedelige, at vi simpelthen hænger godt sammen som hold, og at vi står godt på banen.

- Dermed mener jeg, at uanset om vi går højt i banen i pres, eller vi står dybt og forsvarer i en fase af kampen, så hjælper alle til, og alle er velpositionerede. Det giver os et fundament, som vi altid kan støtte os op ad, hvis der er en svær periode i en kamp. Og det er der tit undervejs i kampe - sådan er fodbold på dette plan for alle hold.

