Inter åbner for salg af Eriksen

Regler i Italien forhindrer Christian Eriksen i at spille fodbold for Inter, men klubben tror fortsat på, at den kan realisere danskerens værdi.

Det kunne være ved at sælge ham til en klub i et andet land, hvor Christian Eriksen gerne må dyrke sport med den pacemaker, han fik indopereret efter sit kollaps under EM.

Det oplyser klubben ifølge flere italienske medier, herunder Sport Mediaset.

Meldingen fra Inter kommer i forbindelse med, at klubben torsdag præsenterede sit regnskab.

Det er da også netop muligheden for på et tidspunkt at realisere Christian Eriksens værdi, der er omdrejningspunktet i udmeldingen.

Klubben oplyser, at Christian Eriksens værdi 30. juni blev bogført til 18,3 millioner euro svarende til 136 millioner.

Selvom man lige nu ikke kan gå videre med en salgsproces, ser man ingen "kvantificerbare beviser" for, at man ikke på et tidspunkt kan realisere den værdi.

- Selvom spillerens nuværende omstændigheder ikke er af en sådan art, at de tillader sportsaktiviteter i Italien, kan det i stedet opnås i andre lande, hvor spilleren derfor kan genoptage konkurrencesport, lyder det fra Inter.

Christian Eriksen kan ikke spille i Italien efter sit hjerteanfald i sommer. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Christian Eriksen faldt om med hjertestop og blev genoplivet på banen, da Danmark i juni mødte Finland ved EM. Siden har han fået indopereret en såkaldt ICD-enhed, som er en avanceret pacemaker.

Reglerne i Italien forhindrer en sportsudøver i at blive godkendt til elitesport, hvis man har fået indopereret en pacemaker som Eriksens, og derfor kan han ikke spille i Inter.

Christian Eriksen har ikke spillet fodbold siden sit kollaps i Parken. Han har dog været på besøg hos sin klub i Italien. Det vides ikke, om han har tænkt sig at genoptage fodboldkarrieren. Også det tager Inter forbehold for.

- Det bør noteres, at der med henvisning til denne vurdering er usikkerhedsmomenter på grund af skadens karakter, som kan betyde, at direktørerne igen vil gennemgå vurderingen af spilleren.

- Hvis nye elementer eller beviser, som ikke hidtil har været kendt, skulle komme frem, så er det ikke udelukket, at der i fremtiden kan realiseres tab eller nedskrivninger for en væsentlig procentdel af den værdi, der aktuelt er registreret i regnskabet, skriver klubben.

Inter forventer desuden at få kompensation fra Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), fordi Eriksens uheld skete på landsholdet i en UEFA-turnering.