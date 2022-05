Inter afslutter 11 års pokaltørke efter drama

Se eller gense finalen på Ekstra Bladet+ med danske kommentatorer lige her.

Efter 11 års titeltørke i pokalturneringen lykkedes det onsdag Inter at vinde Coppa Italia.

Det skete i en 4-2 sejr over Juventus. Kampen blev afgjort i forlænget spilletid, efter de to hold spillede 2-2 i de indledende 90 minutter.

Allerede i syvende minut fik Inter hul på bylden, da midtbanespilleren Nicolò Barella modtog bolden uden for feltet, tog et træk ind i banen og sendte bolden sikkert i mål med en velplaceret inderside.

Mens Inter havde mest boldbesiddelse i første halvleg, var det Juventus der førte an i skudstatistikken. Holdets syv skudforsøg var dog ikke nok til at reducere, inden der blev fløjtet til pause.

Til gengæld fik tonen en anden lyd efter halvlegen, hvor Juventus kom godt fra start.

Blot fem minutter inde i anden halvleg fandt et langskud fra Alex Sandro netmaskerne, og tre minutter senere kom endnu en Juventus-spiller på måltavlen.

Det skete, da serbiske Dusan Vlahovic modtog en stikning og efter et fikst træk stod alene over for Inters målmand Samir Handanovic.

Selv om det lykkedes Handanovic at redde første skud, var målmanden forsvarsløs, da Vlahovic samlede bolden op på riposten og sendte andet skud i mål.

Kampen ændrede således karakter i løbet af tre minutter for Inter, som pludselig selv var holdet, der skulle indhente en føring.

I 78. minut fik Inter muligheden for at reducere til 2-2, efter at Leonardo Bonucci i en klodset situation spændte ben for Inters angriber Lautaro Martínez i feltet.

Ansvaret for straffesparket blev tildelt midtbanekreatøren Hakan Çalhanoglu, som på kynisk vis sendte et hårdt skud i øverste højre hjørne af målet.

Ingen af de to hold formåede at score flere mål i de resterende minutter af anden halvleg. Dermed kunne begge hold se frem til forlænget spilletid.

I 99. minut blev Inter endnu engang tildelt et straffespark efter et VAR-tjek fra dommeren. Denne gang blev bolden sendt i venstre målhjørne af Ivan Perisic.

Perisic viste tre minutter senere prøver på sine scoringsevner i åbent spil. Det skete efter en aflevering fra Federico Dimarco, som på fremragende vis blev sendt i målet fra kanten af feltet.

Kroatens andet mål blev en stor mavepuster for Juventus, som gjorde et hæderligt forsøg på at komme tilbage i kampen.

Det lykkedes dog ingen af de to hold at score flere mål, og dermed kunne Inter fejre sin første Coppa Italia-triumf siden 2011.

Det er ottende gang, at Inter vinder pokaltitlen. Juventus har fortsat rekorden for flest pokaltitler med 14 finalesejre.

I Serie A har Inter også mulighed for at vinde en titel. Holdet har med to kampe igen tilbage i sæsonen to point op til AC Milan på førstepladsen.