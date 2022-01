Inter afværger pokalfiasko efter akrobatisk udligning

Serie A's førerhold, Inter, lever fortsat i den italienske pokalturnering, Coppa Italia.

Men det holdt hårdt for Simone Inzaghis tropper onsdag aften.

Holdet var på hjemmebane bagud med 1-2 mod Empoli, da kampen gik ind i sin overtid, men endte alligevel med at vinde med 3-2 efter to flotte mål.

Først udlignede stopperen Andrea Ranocchia, og siden blev den indskiftede midtbanespiller Stefano Sensi matchvinder i forlænget spilletid.

Inter møder nu vinderen af torsdagens opgør mellem Roma og Lecce i sin kvartfinale.

Inzaghi havde valgt en opstilling med mange normale reserver til opgøret mod Empoli, men efter 13 minutters spil headede den lille offensivspiller Alexis Sánchez holdet foran med 1-0.

Inter havde flere muligheder for at øge sin føring, men i stedet slog Empoli til to gange i anden halvleg.

Nedim Bajrami sparkede holdet på 1-1, og siden blev Inter-keeper Ionut Radu uheldigvis selvmålsskytte efter angriberen Patrick Cutrone headede bolden på undersiden af overliggeren.

Det lignede en skuffende pokalexit, men i overtiden sparkede stopperen Andrea Ranocchia på akrobatisk vis Inter på 2-2 efter et tungt pres på udeholdet.

Og i forlænget spilletid kanonerede netop indskiftede Stefano Sensi favoritter videre efter et boldtab af Empoli foran eget felt.

Tidligere onsdag aften slog Sassuolo på hjemmebane Cagliari med 1-0. Holdet møder Juventus i en kamp om plads blandt de sidste fire.

Milan og Lazio samt Atalanta og Fiorentina dyster i de to sidste kvartfinaler, der efter planen afvikles i februar.