Inter afviser Eriksen-forhandlinger

I den seneste tid har der været stærke forlydender om, at den danske landsholdsspiller Christian Eriksen er på vej til den italienske storklub Inter. I Milano-klubben har sportsdirektør Beppe Marotta dog en lidt anden opfattelse.

Det fortæller han i et interview med Sky Sport Italia.

- Vi bliver ofte sat i forbindelse med vigtige spillere. Eriksen er en fremragende spiller, og han har kontraktudløb til juni, men vi har ingen kontakt til Tottenham.

- Jeg tror stadig, at der er mange klubber, der er interesseret i ham, men vi har ikke påbegyndt nogen form for forhandling. Jeg siger bare, at han er en vigtig og interessant spiller, siger Beppe Marotta.

Inter-boss fortæller, at de ikke har været i forhandlinger om Eriksen. Foto: Tolga Akmen/Ritzau Scanpix

Dog afslører han, at holdet leder efter både en midtbanespiller og en kantspiller, ligesom de er meget aktive på transfermarkedet, hvor de kommer til at blive afhængige af, hvem der forlader klubben.

Foruden Eriksen har Inter også været sat i forbindelse med Barcelonas Arturo Vidal.

Tæt på en aftale: Italien kalder Eriksen

Unikt indblik: Billederne man normalt ikke ser

Stort EM-tjek: Skræmmende modstander venter på Danmark

Caroline overhalet: Så meget tjener de danske sportsstjerner