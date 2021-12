Inter bekræfter: Christian Eriksens kontrakt ophævet

Rygterne har svirret længe, og nu er det officielt.

Christian Eriksen er færdig i Inter, hvor han ikke må spille på grund af den lille hjertestarter, han fik indopereret efter kollapset i Parken 12. juni.

Det bekræfter de italienske mestre på klubbens hjemmeside.

Inter skriver ikke noget om Eriksens fremtid på fodboldbanen, men ønsker ham held og lykke.

Den 29-årige danske landsholdsspiller er dermed klubløs og kan som udgangspunkt forhandle frit med andre klubber, hvis han beslutter at fortsætte karrieren.

Christian Eriksen nåede halvanden sæson i Italien inden ulykken i Parken. Han havde mildest talt en svært start efter skiftet fra Tottenham, men fik efterhånden bidt sig fast på Antonio Contes midtbane og var med til at vinde Serie A i sommer.

Han nåede 60 kampe og scorede otte mål for Nerazzurri, hvortil han skiftede i januar 2020 efter seks og et halvt år i engelske Tottenham. Her blev det til 69 mål og 90 oplæg i 305 kampe.

Christian Eriksen spillede sin foreløbig sidste kamp, da Danmark åbnede EM mod Finland i Parken 12. juni. Foto: Lars Poulsen

På Inters hjemmeside får den danske kreatør flotte ord med på vejen.

Klubben har lavet en længere tekst, hvor de i en hyldest opridser flere af de bedrifter og nøgleøjeblikke, som han har leveret i Inter-trøjen.

- Christian var en vigtig spiller i vores rejse mod Scudettoen (det italienske mesterskab, red.). Det var en holdindsats, hvor Eriksen bidrog med overblik, intuition, en god pasningsfod samt mål og assists.

- Mod Napoli. Og mod Crotone. Her med et mål, der i sidste ende sikrede os titlen. Og til sidst med et flot frispark, som var prikken over i'et, da vi fejrede mesterskabet på San Siro, lyder det.

Christian Eriksen har ikke spillet en fodboldkamp siden kollapset i Parken, men i begyndelsen af december blev han spottet på OB's træningsanlæg i Odense, hvor han lavede forskellige øvelser. OB's sportschef, Michael Hemmingsen, bekræftede efterfølgende, at Eriksen har fået lov at låne klubbens faciliteter, mens han genoptræner. OB's træningsanlæg ligger ganske tæt på Christian Eriksens hus i byen.