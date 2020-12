Inter bekræfter: Eriksen skal væk

Christian Eriksens tid i Inter ser ud til at lakke mod enden.

Onsdag bekræfter klubbens direktør, Giuseppe Marotta, at den danske landsholdsspiller er sat til salg.

- Ja, jeg kan bekræfte, at Christian Eriksen er på transferlisten. Han forlader os i januar. Han passer ikke ind i vores planer, og han har haft det svært her i Inter. Jeg tænker, at det er det rigtige, at Christian tager væk for at finde mere plads, siger Marotta til Sky Sport Italia.

Meget sigende for den udtalelse er Eriksen ikke blandt de udvalgte i Inters udekamp mod Verona onsdag aften.

Dette skyldes dog ikke taktiske dispositioner fra manager Antonio Conte i denne omgang.

Årsagen til fraværet er, at den 28-årige kreatør er rejst til Danmark sammen med sin kæreste Sabrina Kvist, som er højgravid og derfor snart kan gå i fødsel.

Både Sky Sport Italia og Gazzetta dello Sport skriver, at hjemrejsen er sket i overensstemmelse med den italienske klub.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: ALBERTO LINGRIA/RItzau Scanpix

Parret har i forvejen sønnen Alfred, og han kan altså se frem til at blive storebror inden for kort tid.

Men hvor der er harmoni i privaten, ser tilværelsen imidlertid usikker ud, når det gælder fremtiden på fodboldbanen.

Udmeldingen fra Inter-toppen sætter tyk streg under Eriksens problematiske situation i Milano.

Spilletiden har været yderst begrænset, og den offensive aktør har aldrig nået at indtage den nøglerolle, han ellers var udset ved ankomsten i januar for et lille år siden.

Her blev den danske stjerne modtaget som en frelser, foreviget på ikoniske billeder i Teatro alla Scala og præsenteret som en rockstjerne til første kamp på San Siro.

Men tiden i Italien har på mange måder været en forbandelse. Det spillede ikke for Eriksen, og han nåede aldrig for alvor at indtage scenen.

Sporadisk succes og entré fra bænken hist og her har ikke ændret på helhedsindtrykket.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her er Eriksen nummer et i verden i 2020

Foto: Alberto Lingria/Ritzau Scanpix

Altimens har paradokset været, at Eriksen har bibeholdt sin status som es for landsholdet, mens Antonio Conte gang på gang blandede kortene, så danskeren endte med sorteper i klubben.

Ude på bænken. Ude i kulden.

Derfor har der på ugentlig basis været spekuleret i et muligt exit for Eriksens vedkommende. Spekulationer, som nu har fået rygdækning af Marottas udtalelse.

Den danske landsholdsspiller skiftede til Inter fra Tottenham i januar 2020. Hans kontrakt løber frem til sommeren 2024.

Europas aktuelle målkonge har dansk pas. Læs alt om den usandsynlige eventyr-historie her!

Billede af Eriksen vækker opsigt

Superligaen Indefra: Populær AGF-profil mod exit

Evander-salg kan blive FCM-nøglen