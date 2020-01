Inter bekræfter: Vi har budt på Eriksen

Nu har Inter endelig lagt et officielt bud på Christian Eriksen, bekræfter klubbens sportsdirektør over for Sky Sports

Et skift til Inter er kommet tættere på for Christian Eriksen.

For hvor Tottenham tidligere har afvist, at Inter har budt på ham, så bekræfter Inter mandag aften, at den nu skulle være god nok.

Over for Sky Sports har Inters sportsdirektør, Piero Ausilio, nemlig bekræftet, at der nu er sendt et officielt bud på danskeren:

Piero Ausilio (Inter sport director) to @SkySport: “We just made an official bid to Tottenham to sign Christian Eriksen and now we’re waiting. Many clubs are interested but we are confident - trying to get a top player like Eriksen”. #Inter #THFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2020

- Vi har lige sendt et officielt bud til Tottenham for at købe Christian Eriksen, og nu venter vi bare.

- Mange klubber er interesseret, men vi tror på os selv i forhold til at få en topspiller som Eriksen, siger Ausilio til Sky.

Den italienske sportsdirektør har tidligere været i London, hvor han indledende har drøftet et Eriksen-køb med Tottenham. Det resulterede dog ikke i et officielt bud, men italieneren fik formentlig at vide, at Inters indledende forespørgsel på cirka 75 millioner kroner var alt for lavt.

Sky Sports mener at vide, at buddet nu er på 96 millioner kroner plus to præstationsafhængige bonusser, der ikke er videre defineret. Det er derfor markant tættere på de 125 millioner kroner, som flere italienske medier hævder at vide, at Tottenham er ude efter.

Desuden erfares det, at Eriksens hollandske agent, Martin Schoots, tirsdag skal holde et møde med Tottenhams bestyrelsesformand, Daniel Levy, for at få løst situationen og sendt Christian Eriksen til Milano.

Da Eriksens kontrakt har under et halvt år til udløb, kan han forhandle med hvem han vil, og Schoots har derfor været i Milano og tale med Inter-ledelsen. Derfor kan den danske midtbanespiller uden problemer skifte til Inter til sommer, hvis ikke Inter og Tottenham kan blive enige om en transfersum, så han kan skifte i dette transfervindue.

Mourinho afslører nyt om Eriksen-transfer

Se også: Inter-boss spottet til Eriksen-middag

Nærmer sig skifte: Kun småpenge adskiller dem